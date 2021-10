Telegram tvrdí, že během výpadku Facebooku získal 70 milionů uživatelů

Pondělní masivní výpadek Facebooku, kdy několik hodin nešla žádná z jeho služeb včetně Messengeru, Instagramu a WhatsAppu, vytvořila v početné skupině lidí touhu vyzkoušet jiné komunikáty. Jen na Telegram přišlo přes 70 milionů nových uživatelů, uvedl jeho šéf Pavel Durov. Podle něj šlo o rekordní přírůstek, informovala agentura Reuters.

Služby Facebooku, ale i další části internetu, během pondělního večera nefungovaly více než šest hodin. To byla dlouhá doba, během které se stupňovala nespokojenost lidí, někteří se to nakonec rozhodli vyřešit prozkoumáním nových možností, například právě Telegramu. Podle Durova komunikátor nikdy takový ruch během jednoho dne nezažil, a to jak z hlediska množství odeslaných zpráv, tak z hlediska počtu nových registrací.

Těchto registrací nakonec bylo přes 70 milionů. Je to sice zlomek v porovnání s 3,5miliardovou uživatelskou bází Facebooku, ale zároveň je to množství lidí odpovídající třeba celé Velké Británii. „Jsem hrdý, jak náš tým zvládl tento bezprecedentní nárůst, protože Telegram nadále bezchybně pracoval pro většinu uživatelů,“ napsal Durov na svůj telegramový kanál.

Zároveň ale přiznal, že někteří Američané mohli kvůli návalu osob zažít určité zpomalení služby, snažilo se přihlásit naráz příliš mnoho lidí. Telegram má aktuálně zhruba 500 milionů pravidelných uživatelů.

Z pondělního výpadku Facebooku benefitoval i Signal, další komunikační aplikace, která vystupuje jako konkurence WhatsAppu. Na Twitteru uvedl, že se k němu připojily miliony nových uživatelů, přesný počet ale neuvedl.

Co se týče Facebooku, ten se stále z incidentu vzpamatovává. Během pár hodin nefunkčnosti ztratil podle magazínu Fortune 99 milionů dolarů (cca 2,1 miliardy korun), dokonce to ovlivnilo obchodování s takovými komoditami jako je ruská ropa. Záležitost okomentovala i Evropská unie, podotkla, že výpadek ukázal, jak je špatné být závislým pouze na jednom hráči.