Telegram chce začít vydělávat. Spouští proto reklamní příspěvky

Má půl miliardy aktivních uživatelů, ale ještě na nich nevydělal ani halíř. Teď už je však Telegram blízko tomu, aby se na jeho komunikační síti peníze točily. Firma totiž podle zakladatele a šéfa Pavla Durova spouští tzv. sponzorované zprávy. Oproti konkurenci je ale chce dělat jinak – správně. Nemají uživatele obtěžovat.

Jak vyplývá z dřívějších Durovových slibů i podmínek nové služby, v aplikaci nebudou vyskakovací reklamy a uživatelé neuvidí sponzorovaný obsah v běžných chatech. Reklamní příspěvky se objeví pouze ve veřejných kanálech s 1000 a více sledujícími.

Reklama nebude nijak využívat uživatelská data pro přesné zacílení, relevantní budou jen vůči tématu daného kanálu. Půjde-li tak například o kanál věnovaný autům, nebudou tam reklamy na Pampers. A naopak u maminkovských kanálů nebudou sponzorované příspěvky od Audi.

V každém kanále bude najednou vidět pouze jediná reklama a to až poté, co si přečtete všechny neviděné běžné příspěvky. Ty reklamní jsou navíc omezené na 160 znaků (plus odkaz a obrázek). Telegram se chce dokonce o inzertní příjmy dělit se správci kanálů.

Firma zatím sponzorované příspěvky testuje jen u vybraných kanálů, ale brzo by je měla nabídnout u všech splňujících podmínky. Durov by pomocí nich chtěl nahradit reklamu, která už na síti funguje. Kanály už totiž dnes samy od sebe sdílejí reklamní obsah, ale činí tak netransparentně vůči uživatelům.