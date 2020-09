Telefon rozpozná, jestli jste to přehnali v baru. Může detekovat opilého člověka

Když si člověk dá po práci v nejbližším baru větší než malé množství drinků, je empiricky prokázáno, že se to na průměrném smrtelníkovi projeví přinejmenším jeho nejistou chůzí od jednoho obrubníku ke druhému.

Byť by tato banalita asi nechala většinu z vás naprosto klidnou, ve skutečnosti se tomuto fenoménu věnují vědci už dlouhá desetiletí a s nástupem chytrých telefonů se dokonce pokoušejí vytvořit matematický model podobné pajdavé chůze.

Posledním akademickým zářezem je zatím předběžná studie expertů z Pittsburské univerzity publikovaná v časopisu Journal of Studies on Alcohol and Drugs (PDF), která se na základě akcelerometru v mobilu pokouší odhalit, jestli je jeho majitel opilý, nebo střízlivý. A daří se, jak se totiž píše v hutném textu, úspěšnost detekce se počínaje dostatečnou opilostí pohybuje okolo 80 %.

Opilost odhalí akcelerometr

Podstata experimentu je vlastně docela jednoduchá. Střízlivý člověk má zcela odlišný charakter chůze než ten, který to s panáky opravdu přehnal. Krok je nerovnoměrný, nejistý, pomalý, no a to vše se promítne do různě zatížených os X, Y a Z trojosého akcelerometru, který je dnes nedílnou součástí každého mobilu.

Jelikož to v laboratorních podmínkách dopadlo tak dobře, nabízí se otázka, jestli by podobný detektor nemohl být v telefonu už od výrobce, stejně jako dnes různé sportovní náramky, hodinky aj. mají firmware, který přímo dokáže detekovat kroky, různé sportovní aktivity a tak podobně.