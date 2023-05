Teď už svůj iPhone s Windows 11 propojí všichni. Dostane se také na Windows 10

Jak jsme začátkem března předeslali, Microsoft se po mnoha letech existence řešení Propojení s telefonem rozhodl, že s počítači s Windows kromě mobilů s Androidem propojí také iPhony. Funkci distribuoval řízeně od začátku května a po nějakých dvou týdnech firma oznámila, že distribuce skončila.

To znamená, že už distribuce nové verze aplikace není uměle zdržená. Propojení s telefonem (v originále Phone Link) by tak v každé instalaci Windows 11 mělo nabídnout možnost nahlížet do obsahu smartphonu s iOS. Aspoň pokud vám Store už aplikaci zaktualizoval, případně jste tak učinili ručně.

Ve srovnání s integrací Androidu jde o chudšího příbuzného. Sledovat můžete oznámení, číst a psát textové zprávy nebo telefonovat. Verze pro iOS ani nezná skupinové textovky, sdílení obrázků a videí nepodporuje. Propojení s Androidem navíc nabízí správu obrázků a zrcadlení obrazovky, které ovšem funguje jen na vybraných mobilech od jihokorejského Samsungu. Jako alternativu Microsoft umožňuje sledování prohlížení obrázků z iCloudu ve Fotkách.



Propojení s telefonem už ve Windows 11 láká na podporu iPhonů

Podle twitterového účtu @Windows by integrace s iPhony měla být dostupná též ve Windows 10, kde ale osobně zatím příslušnou předvolbu nevidím. Pro zprovoznění funkce musíte mít zapnutý Bluetooth. iPady podporovány nejsou. Na mobilu musíte mít aspoň iOS 14.

Zdroje: Windows Experience Blog via Windows / Twitter