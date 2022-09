Teď už Hangouty opravdu skončí. Od listopadu vám na textování zbude Google Chat

Začátkem června Google řekl, že videokomunikátor Duo skončí ve prospěch Meetu. Teď vyjasnil další otázku týkající se nepřehledné situace komunikačních prostředků, které Google vyvíjí. V roce 2017 spustil Chat pro firmy, přičemž před zhruba rokem a půl učinil důležitý krok – otevřel jej domácnostem.

Mezitím nám v prostoru stále plavou Hangouty, které byly po vzniku Chatu prezentovány jako komunikátor pro běžné lidi, tj. nikoli pro organizace. Soužití postrádalo dlouhodobý záměr. Bylo zřejmé, že Hangouty se jednoho dne odporoučí, ale nevěděli jsme kdy.

Před pár měsíci Google oznámil, že Hangouty skončí v březnu, ani to ale neměl být definitivní konec. Aplikace totiž byla a je nadále přístupná přes prohlížeč, byť Chat se už stal výchozím komunikátorem. O pár měsíců později se dozvídáme, kdy Google napíše závěrečnou tečku.

Od 1. listopadu 2022 už budou pokusy o otevření webových Hangoutů přesměrovávány do Chatu. Pokud mi něco neuniká, tak tímhle krokem z uživatelského pohledu Hangouty definitivně zaniknou. Od března jsou do Chatu přesměrovávány pokusy o přístup k Hangoutům z Gmailu a z mobilní aplikace.

Své konverzace z Hangoutů vyexportujete nástrojem Google Takeout, a to až do 1. ledna 2023. Google část textovek do Chatu převede, upozorňuje ale, že ne nutně všechny. V čerstvém příspěvku Google uvádí, že Hangouty zruší v placených účtech, nápověda však neindikuje, že by se s bezplatnými osobními účty mělo naložit jinak. Totéž platí pro pár měsíců starý příspěvek na blogu The Keyword.

