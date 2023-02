Teď frčí generativní AI, ostatní jde stranou. Microsoft zrušil svůj projekt na metaverse

Svět ovládají trendy a technologie nejsou výjimkou. Zatímco před rokem titulky plnila možná zářná budoucnost virtuálního světa nazývaného metaverse, dnes se na výsluní dostala generativní umělá inteligence. Metaverse byl špatně uchopitelný a hlavně v současné podobně nevydělává, firmy proto od něj postupně začínají opouštět. I Microsoft, který projekt zaměřený na toto téma zrušil a tým propustil.

Se zprávou přišel server The Information, jenž upozorňuje, že tým byl rozpuštěn v rámci nedávné restrukturalizace, v rámci které se firma rozhodla dát sbohem 10 000 svých zaměstnancům. Celkem na projektu metaversu v Microsoftu pracovalo okolo 100 lidí.

Metaverse v pojetí Microsoftu měl být trochu odlišný než ten, který prezentuje Meta. Zatímco majitel Facebooku „virtuální svět budoucnosti“ v tuto chvíli staví hlavně na zábavě a pracovních konferencích, Microsoft chtěl metaverse přiblížit průmyslu. Tým se proto jmenoval „Industrial Metaverse Core“ a měl přijít s řešeními pro vysoce specializovaná prostředí, jako jsou elektrárny nebo robotizované logistické sítě. Microsoft jej představil teprve před čtyřmi měsíci.

Takhle si Microsoft představoval svůj průmyslový metaverse

Jenže v té době už se napříč oborem hromadily hospodářské problémy, které vyvrcholily právě nedávno oznámeným hromadným propouštěním. Technologické firmy musely učinit rozhodnutí zaměřit na segmenty, které skutečně vydělají a to metaverse v tuto chvíli není. Nikdo pořádně neví, jak ho uchopit a už vůbec ne monetizovat.

I Zuckerberg musel začít couvat

Nejvíce viditelný je tento problém u Mety. Jeho metaverse je ohromnou černou dírou na peníze, z hospodářských výsledků loni na podzim vyplynulo, že celá divize Reality Labs, kde metaverse v Metě vzniká, měla za pouhý jeden kvartál ztrátu zhruba 83 miliard korun. Sama firma navíc varovala, že částka ještě poroste.

Nebyl to jediný segment, kde Meta prodělávala. I ona tak později avizovala propuštění 11 000 zaměstnanců, kdy se zeštíhlení stavů nevyhnulo ani Reality Labs, byť je to srdcová divize Marka Zuckerberga. Ten mimochodem oznámil, že Meta se musí stát kapitálově efektivnější a musí se zaměřit na oblasti „růstu s vysokou prioritou“. Mezi ně patří reklama a vyhledávání vybavené umělou inteligencí.

Žádný konec, spíš začátek

Ttéž a mnohem viditelněji nyní dělá Microsoft. Jeho generativní umělá inteligence ChatGPT, ke které se dostal skrze investici do společnosti OpenAI, doslova uchvátila celý svět a už nyní má vymyšlené desítky způsobů, jak ji integruje do široké škály svých produktů. Tam, kde už ji začal integrovat, lidé stojí virtuální fronty. Zatím to vypadá na vysoce lukrativní oblast, na rozdíl od metaversu.

Sám Microsoft v interních dokumentech, které získal The Information, komentuje rozpuštění metaversového týmu nutností zaměřit se na „krátkodobé iniciativy schopné generovat zisk rychleji“.

Znamená to ale, že je metaverse úplně mrtvý? Ne tak docela. Microsoft v komentáři pro média vysvětluje, že myšlenku průmyslového metaversu stále podporuje a nijak ji neopouští. Se svými zákazníky chce o tématu v budoucnu nadále komunikovat. To si můžeme vyložit tak, že na rozvíjení metaversu bylo prostě jen brzy. A kdo ví, třeba v něm časem potkáme i ChatGPT.