Technologické hity, které hýbaly právě skončenou dekádou

Skončil nejen rok 2019, ale s ním i celá dekáda a my jsme se ohlédli za tím, co ji z technologického pohledu utvářelo. Jaké jsou hlavní trendy, platformy a zařízení, které nás za posledních 10 let dostaly tam, kde jsme dnes?

Je tu řada trendů, které jsou dnes stěžejní, ale mluvit o nich nebudeme, protože sahají do vzdálenější minulosti. Typickým příkladem je smartphone – základy moderního smartphonu byly položeny už v minulé dekádě premiérou iPhonu v roce 2007. Jistě, mobily se zcela zásadně vyvíjely a posilovaly, ale my budeme mluvit opravdu jen o těch nových, které začaly rokem 2010 a později.

Instagram

Typickou ukázkou zásadních trendů právě skončené dekády je Instagram. Založený v roce 2010, koupený Facebookem o pouhé dva roky později za miliardu dolarů. Začal jako primárně mobilní aplikace pro sdílení fotek, dnes je po Facebooku druhou nejdůležitější sociální síť na světě s tím, že sílí i na úkor Facebooku, vyhýbá se veškeré kontroverzi, kterou na sebe firma v posledních letech strhává. Instagram je svět sám pro sebe, nová dimenze marketingu, nové zaměstnání, vzniká na něm zcela nová sorta celebrit.

Hlasoví asistenti

V roce 2010 se na App Storu objevila aplikace jménem Siri. Ještě téhož roku ji kopil Apple a už v roce 2011 ji integroval do iOS. Až v roce 2015 se chytila konkurence, Amazon představil Alexu, o rok později se přidal Google a Microsoft, následovali další a dnes má svého asistenta kde kdo včetně české Škodovky.

Je z toho nádherný závod, o to, kdo umí víc a myslím si, že jsme stále ještě na začátku. Hlasoví asistenti dali vzniknout novému druhu elektroniky – chytré reproduktory staví celou svou existenci na hlasové komunikaci, ale Alxa a spol se integrují se do kde čeho včetně pračky a málem i varné konvice. Zásadní problém je, že v tomto světě je primární Angličtina a podpora Češtiny je stále v nedohlednu.

Alternativní reality

V roce 2012 byla spuštěna crowdfundungová kampaň na Oculus Rift, prodávat se začaly v roce 2015, hned rok na to firma rozjela obrovskou spolupráci se Samsungem a vypadalo to, že virtuální realita bude „ta příští velká věc“. Nestalo se tak. Smartphony po pár letech námluv vycouvaly a z virtuální reality se stal separátní obor, který se dnes orientuje hlavně na hráče a firmy.

Nadějněji to vypadá s rozšířenou realitou. Hodně rozruchu nadělaly brýle Google Glass, ale to se neukázalo jako správná cesta, aktuálně to vypadá, že tím správným domovem pro rozšířenou realitu budou smartphony.

Chytré hodinky

Chytré funkce do hodinek pronikaly už před desetiletími, vzpomeňte na barometry a kalkulačky, ale chytré hodinky tak, jak je chápeme dnes, pravděpodobně odstartoval rok 2013. Sony představilo SmartWatch, začaly se prodávat hodinky Pebble, o rok později odstartoval fenomén jménem Apple Watch.

Dlouho se hledala cesta, co vlastně ty chytré hodinky budou a k čemu se budou používat, až vykrystalizovaly svébytné kategorie – chytré chytré hodinky, které do určité míry nahrazují smartphone (typicky Apple Watch a vlastně nic jiného, protože Google nedokázal udržet krok), pak jsou sportovní hodinky, kde je etalonem Garmin, máme také jednodušší fitness náramky a skvělá je na téhle nositelné elektronice je pestrost – že kromě vyhraněných kategorií jsou i mezistupně, variace, každé zařízení představuje jiný mix vlastností

Drony

Vznik téhle kategorie úzce souvisí s technologickým pokrokem. Sešly se baterie schopné dodat dostatek energie po smysluplně dlouhou dobu, smartphony, které slouží jako dálkové ovládání, dostatečný výpočetní výkon, citlivé senzory a výsledkem je létající robot, který už dnes má řadu různých aplikací.

S dronem si můžete jít jen tak zalétat pro pocit, že něco řídíte, dá se s ním závodit, používají je filmaři, kteří dříve museli platit drahou helikoptéru, natáčet s dronem je tak levné, že to dělají i YouTubeři, dokonce i běžní lidé si berou drony na dovolenou, aby pořídili fotku z ptačí perspektivy, drony nachází místo mezi profesionály, nasazují se při inspekcích stožárů, střech, mluví se o doručování zásilek pomocí autonomních dronů…

Elektromobily

V roce 2012 se začala prodávat Tesla Model S. Kontroverzní téma, diskutabilní přínos pro ekologii, ale do elektromobilů se postupně pustily všechny významné automobilky a řada aut už je v prodeji. Následující dekáda ukáže, nakolik tenhle fenomén vyroste, jestli kompletně převezme štafetu po spalovacích motorech, zda budou oba světy koexistovat, nebo zvítězí vodík, či něco úplně jiného.

Čína

Tohle je fenomén, který je těžké přesně zasadit, ale řekněme, že v té uplynulé dekádě Čína začala hrát v technologickém světě stěžejní roli. V té předchozí se Číně všichni smáli, měli pověst chorobných kopírovačů, čínský výrobek měl pověst rozpadajícího se šmejdu, ale velmi rychle se výroba začala profesionalizovat.

Už v roce 2007 měl Apple jasno a iPhony začal montovat rovnou v Číně a od té doby jde tamní výroba nahoru kvalitou i kvantitou. Postupně si tamní firmy vydělaly dost na to, aby skoupily tradiční technologické firmy uplynulé dekády, pobraly jejich patenty, knoh-how a začaly na nich stavět. Dnes se v Číně vyrábí 90 % veškeré elektroniky a stále více se přímo tam i vyvíjí.