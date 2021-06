TeamGroup začne paměti DDR5 prodávat ještě tento měsíc. Budou dvakrát dražší než DDR4

Společnost TeamGroup chce být nejspíše mezi prvními, kdo na trh dostane nové operační paměti DDR5. I když moduly DDR5 oznámili už takřka všechny velcí výrobci pamětí, TeamGroup se nyní pochlubil tím, že vlastní moduly pošle do obchodů ještě do konce tohoto měsíce.

Do konce června by se tak měly začít prodávat paměti TeamGroup řady Elite U-DIMM DDR5 s frekvencí 4 800 MHz a časováním CL40-40-40-77 při napětí 1,1 V. K dispozici budou v rámci 16GB balení, které bude obsahovat dva 8GB moduly.

Co ale rozhodně nepotěší, je cena. Ta by měla být za zmíněných 16 GB celkem 400 dolarů, tedy přibližně 11 tisíc korun. Pokud to srovnáme s cenou pamětí DDR4 na stejné frekvenci 4,8 GHz ale s mnohem nižším časováním, jde o více než dvoj- či trojnásobek. Nejlevnější paměti DDR4-4800 s kapacitou 16 GB lze totiž pořídit již kolem 135 dolarů.

Uvidíme, jak se ceny budou vyvíjet s tím, jak se zaplní trh i od ostatních výrobců, protože velká konkurence znamená levnější nabídku.