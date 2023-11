TeamChat jako nadstavba e-mailu: vytvořte si projektové místnosti

Ztrácíte se v pracovních e-mailech a složitě vyhledáváte informace ke konkrétnímu projektu nebo klientovi? Pak byste určitě uvítali nástroj, který vám umožní přetahovat doručené zprávy na jedno místo, které je dostupné celému vašemu týmu a můžete na něm společně pracovat, dělat hromadné úpravy a dělit se o přílohy.

Právě takovým nástrojem je TeamChat české kancelářské platformy IceWarp Epos. V jediném okně internetového prohlížeče si můžete otevřít e-mail a vybranou zprávu včetně příloh sdílet do předem vytvořené místnosti v TeamChatu, kam mají přístup další členové vašeho pracovního týmu.



Sdílení e-mailové zprávy.

Každé téma může mít vlastní oddělenou projektovou místnost, kam lze nejen nahrávat soubory a zprávy, ale označovat kolegy, kteří do ní mají mít přístup, přidávat komentáře k e-mailům a připínat důležité příspěvky. Inbox lze s TeamChatem přímo integrovat a sdílet tak všechny e-maily týkající se daného tématu, aby o nich věděli všichni členové týmu.

Odpovídejte na zprávy přímo z TeamChatu, vytvářejte koncepty společně

E-maily je možné v chatovací místnosti TeamChatu nejen sdílet, ale také hromadně vytvářet koncepty odpovědí a poté je jednoduše odesílat přímo z TeamChatu. Aby nějaká důležitá informace v chatovací místnosti nezapadla, můžete si příspěvky připnout a zvýraznit je, abyste na ně nezapomněli. Pokud se nějakou záležitostí má zabývat konkrétní člen týmu, stačí ho u poznámky v projektové místnosti TeamChatu označit a ihned dostane upozornění, že se ho zpráva týká. Připínání důležitých témat navíc umožňuje lépe se zorientovat ve všech chatovacích místnostech a mít vždycky přehled o tom, co se v nich řeší. Pro lepší přehlednost je dobré jednotlivé příspěvky komentovat, aby se členové týmu v chatu dobře orientovali.

Do projektové chatovací místnosti si můžete pozvat i externí hosty, kteří jinak platformu IceWarp nevyužívají. Můžete tak řešit daný projekt, jako byste seděli u jednoho stolu, například i s vašimi dodavateli. Účty pro hosty jsou zdarma a na rozdíl od ostatních služeb nevyžadují registraci. Externí uživatelé mají přístup i ke sdíleným souborům a můžou je editovat. Kdykoli jim ale jako administrátor chatovací místnosti můžete tato práva odebrat nebo jim zamezit přístup do celé místnosti. Nemusíte přitom sedět pouze u desktopu nebo notebooku, přístup k TeamChatu můžete mít pohodlně i z mobilní aplikace IceWarp, takže budete mít kdekoli a kdykoli přehled o tom, jak daný projekt pokročil. V aplikaci je možné pohotově reagovat na nové příspěvky, přidávat komentáře a sdílet soubory.

Pokud nestačí chat, můžete uspořádat videokonferenci

Při společném upravování dokumentů v projektové místnosti TeamChatu se všechny změny ukládají do cloudu, aby je každý viděl. Pokud je tým potřebuje zkonzultovat osobně, může se spojit přes videokonferenci, která je rovněž součástí platformy IceWarp Epos a uživatelé si do ní můžou zvát i externí spolupracovníky. Pro nepřítomné je možné celý videohovor nahrát a toto nahrávání se dá nastavit předem už při plánování konference. Opět není nutné externí spolupracovníky či dodavatele do videokonference nijak registrovat, stačí jim zaslat link na plánovaný hovor a jeho prostřednictvím se připojí do prostředí IceWarp Epos.



Práce se sdíleným dokumentem.

Výhodou IceWarpu je totiž fungování v cloudu, platforma tudíž pracuje kdekoli a kdykoli, stačí mít chytré zařízení připojené k internetu. Všechny funkce jsou dostupné ve webovém rozhraní, bez nutnosti cokoliv instalovat do počítače, v mobilní aplikaci nebo jako software pro lokální nasazení. IceWarp však lze používat nejen jako cloudovou aplikaci, ale i jako software instalovaný přímo ve firemní síti, kdy se data ukládají na firemní server. Takovou možnost jiné velké kancelářské platformy nenabízí.