Team Group T-Force Cardea A440 Pro Special: SSD pro PlayStation 5 s rychlostí 7,4 GB/s

Nejnovější betaverze 2.0 systému pro herní konzoli PlayStation 5 už podporuje použití SSD třetích stran, pro které je v konzoli připraven slot M.2. Sony si ale připravila jak omezení, tak i doporučené vlastnosti. Maximální kapacita SSD může být až 4 TB (8TB modely zatím nefungují) a doporučená minimální rychlost čtení je 5,5 GB/s, aby bylo zajištěné srovnatelné chování jako u integrovaného SSD.

I hlavní designér Sony doporučil například WD SN850 s rychlostí čtení až 7 GB/s, stejně tak jsou ideální modely Samsung 980 Pro a další, které přesahují zmíněnou hranici 5,5 GB/s při čtení.

Společnost Team Group kvůli PS5 dokonce připravila speciální verzi SSD, která vyniká extrémní vysokou rychlostí zápisu. Model T-Force Cardea A440 Pro Special dosahuje rychlosti sekvenčního čtení až 7,4 GB/s a v případě zápisu pak 7 GB/s. Standardní verze tohoto SSD mají o trochu nižší rychlosti.

SSD už samozřejmě podporuje PCI Express 4.0, jinak takových rychlostí nelze dosáhnout, ale pokud chcete ušetřit, dle testů lze do PS5 dát i pomalejší SSD pro PCI Express 3.0, avšak nikdo neručí za to, že bude do budoucna dobře fungovat, až začnou vývojáři více využívat a spoléhat právě na minimální rychlost čtení 5,5 GB/s.

Modely ze zmíněné série jsou k dispozici v kapacitách 1 TB (zde je rychlost čtení nižších 7,2 GB/s a 6 GB/s při zápisu), 2 TB, 4 TB a 8 TB (nelze aktuálně použít u PS5). SSD můžete ale pochopitelně bez problému použít i v počítačích, noteboocích a podobně.

Nové modely SSD se začnou prodávat v říjnu. Ceny zatím neznáme.