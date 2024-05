TCL vyrobilo 4K monitor s frekvencí 1000 Hz. Je čtyřikrát rychlejší než současné modely

Na trhu se pomalu usídlují 4K monitory s obnovovací frekvencí 240 Hz. Čínské TCL však na akci DisplayWeek 2024 prezentovalo obrazovku, která se při stejném rozlišení překresluje čtyřikrát rychleji, zvládne totiž 1000 Hz. Ač jej měli možnost vidět ti nejpovolanější, experti z Blur Busters, mnoho podrobností z výrobce nevytáhli.

Víme, že využívá technologii LCD, ale neznáme ani přesný typ panelu. Současné nejrychlejší monitory s rozlišením 1080p a 540 Hz jsou všechny TN. Tato technologie dosahuje nejvyšších frekvencí, ale zaostává v kvalitě barev a pozorovacích úhlech. Zmíněný prototyp TCL bude muset zpracovat ještě skoro osmkrát tolik dat.

A to je problém ve dvou dalších rovinách. Nemáme dost výkonný hardware na to, aby zvládl takový monitor nasytit jinak než 2D obsahem nebo starými 3D hrami. To se však do budoucna vyřeší dalšími verzemi technologií pro generování snímků. DLSS 3 a FSR 3 umí mezi dva reálné vložit jen jeden umělý, ale pracuje se na řešeních, která těch umělých vytvoří víc.

Nemáme však ani rozhraní, kterým by se dal takový datový tok rozumně přenést. DisplayPort 2.x slibuje propustnost 80 Gb/s, ale 4K@1000 s 10bitovými barvami by potřebovalo přibližně 250 Gb/s. Ostatně poslední generace DisplayPortu počítá jen s 4K@240. Tisíc Hertzů by však stejné rozhraní zvládlo, pokud by se použila komprese DSC a ještě se obraz podvzorkoval na formát 4:2:2, čímž by utrpělo hlavně zobrazení textu a drobné grafiky.

Reálně však bude potřeba něco jako DisplayPort 3.0, který snad nabídne vyšší kapacitu a který se už zřejmě spolehne na optický přenos. Současné rozhraní je totiž velmi limitované a měděné vodiče mají takové ztráty, že nelze jednoduše vytvořit delší než jednometrové kabely.

Pak se ale nabízí otázka, pro koho by 1000Hz monitor vlastně byl. Inu, pro hráče. Právě lidé z Blur Busters dlouhodobě upozorňují na jednu ze slabin LCD – pomalou změnu stavu pixelů a z toho vyplývající pohybovou neostrost. Zatím žádné LCD neumí pohybující se objekty zobrazovat tak ostře jako i stařičká 60Hz CRT obrazovka. Ty rozdíly se ale postupně smazávají právě s rostoucí frekvencí. OLED je na tom lépe než LCD, avšak pořád hůře než CRT.