Tchaj-wan v Praze spouští první mezinárodní čipové centrum. V Česku brzy otevře další dvě

Investice Tchaj-wanu do polovodičových center v Česku nakonec budou větší, než se původně čekalo. Tchajwanský polovodičový výzkumný institut (TSRI) provozovaný tamní vládou v Praze letos v září otevře své první mezinárodní tréninkové centrum na návrh čipů. To doplní již oznámené centrum pro výzkum čipových dodavatelských řetězců a připravované centrum návrhu čipů v Brně.

Tréninkové centrum v Praze je součástí strategie Industrial Innovation Program (Taiwan CbI). Tchajwanská vláda chce v jejím rámci mezi roky 2024 až 2033 investovat zhruba 9,3 miliardy dolarů, asi 220 miliard korun. Asijská ostrovní země si touto cestou hodlá pojistit své vedoucí postavení zejména v produkci nejvyspělejších čipů na světě, na čemž se podílí i tamější společnost TSMC, jež vyrábí čipy pro Apple nebo Nvidii.

Součástí inovačního programu je navázání užší spolupráce s mezinárodními partnery. Tchaj-wan díky tomu mimo jiné bude moci využít kapacit zahraničních expertů, protože je sám v tomto ohledu limitován. I proto začal už v minulosti českým studentům platit stipendia. TSMC také rozjíždí stavbu továrny v Drážďanech, kde bude po odbornících velká poptávka.

Na tréninkovém centru v Praze budou Tchajwanci spolupracovat s ČVUT. Projekt by měl během prvního roku vyškolit kolem stovky českých i mezinárodních specialistů. Asijská země poskytne prostředky, vybavení, znalosti a odborníky.

Tchaj-wan se ale v Praze nebude zaměřovat na ty nejvyspělejší čipy světa a stejný přístup zvolil i v Drážďanech. Toto know-how si nechává doma. Důvodem je takzvaný křemíkový štít, kterým se země brání možnému útoku Číny a zajišťuje si podporu USA a dalších západních spojenců. „Pokud by se narušila naše polovodičová výroba, byla by to ekonomická katastrofa pro celý svět,“ řekl e15 ministr zahraničí Tchaj-wanu Joseph Wu. „Čipy jsou velmi malé, ale také velmi mocné.“

Výzkumný institut TSRI je součástí tchajwanského národního centra pro aplikovaný výzkum NARlabs spadajícího pod Národní vědeckou a technologickou radu NSTC. Tu během své oficiální cesty v loňském roce společně s delegací navštívila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Také jako výsledek dobrých politických vztahů Tchajwanci při této příležitosti předložili oficiální nabídku na spolupráci.

Školicí centrum nebude jediné, které Tchaj-wan v Česku otevře. Loni na podzim bylo oznámeno centrum pro zkoumání odolnosti dodavatelských polovodičových řetězců. Tchajwanská vláda na něj do roku 2027 poskytne asi 134 milionů korun. „Nyní probíhá proces finálního schválení financování tchajwanskou vládou,“ uvedl David Emler z Univerzity Karlovy, kde centrum bude fungovat.

Už květnu by mělo odstartovat centrum pro návrh čipů v Brně. Provozovat ho bude uskupení CyberSecurityHub složené z VUT, ČVUT a z Masarykovy univerzity. Tchaj-wan na něj během pěti let poskytne asi 240 milionů korun s tím, že podle výsledků je ve hře prodloužení. Partnerem je rovněž NARlabs, který zahrnuje tchajwanské univerzity a firmy.

Kromě vzdělávání, vybavení a provozu budou Tchajwanci v Brně financovat především výzkum. Ten se bude věnovat například polovodiči karbidu křemíku, s nímž pracuje továrna firmy Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, senzorickým či bio čipům a také nasazení kyberbezpečnosti a umělé inteligence do čipů.

„Tchajwanci nechtějí, aby to byl výzkum do šuplíku. Chtějí, aby šel nasadit do praxe a byly z toho patenty a prototypy,“ nastínil Jiří Háze, vedoucí Ústavu mikroelektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a viceprezident Národního polovodičového klastru. „Představa je, že by tchajwanské firmy v budoucnu v Česku díky tomuto výzkumu založily svá sídla.“

Tím by ale příliv tchajwanských investic neměl být u konce. Jak e15 informovala, asijská země si chce z Česka udělat základnu pro dodávky pro drážďanskou továrnu TSMC. Jednání jsou v plném proudu.