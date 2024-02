Tchaj-wan chce z Česka udělat základnu na dodávky pro čipovou továrnu TSMC v Drážďanech

Chystaná továrna na výrobu čipů tchajwanské světové jedničky TSMC v Drážďanech by měla přinést investice také do Česka. Tchajwanci by podle informací e15 v Česku rádi vytvořili základnu pro dodavatelské firmy, které se na výstavbě a provozu projektu za deset miliard eur (250 miliard korun) budou podílet. Důvodem jsou geografická blízkost Sasku, průmyslové zázemí a dobré politické vztahy.

Český národní polovodičový klastr v Tchaj-peji podepsal memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými dodavateli TSMC – společností Topco Scientific a organizací TeaLa sdružující více tchajwanských podniků. Obě organizace doprovázejí TSMC během zahraniční expanze a kromě Drážďan se podílejí na výstavbě továren v USA a Japonsku.

„Tchaj-wan má zájem, aby se Česká republika stala základnou pro dodavatelský řetězec a průmysl kolem továrny v Drážďanech. Je zájem zorganizovat velmi úzkou spolupráci,“ potvrdil e15 prezident polovodičového klastru Stanislav Černý.

„Drážďany jsou blízko českých hranic a kousek od Prahy. Česká republika je průmyslově a ekonomicky silná. Vyhlídky pro polovodičový průmysl v Česku jsou slibné,“ navázal J. W. Kuo, předseda představenstva Topco a TeaLa.

Kuo dodal, že by dodavatelé TSMC mohli v Česku zakořenit už v roce 2025. Memorandum neuvádí, na čem všem by se Česko mohlo podílet a jak velké by mohly být případné investice. Možnosti má prozkoumat nově vytvořená platforma. Továrna TSMC bude například potřebovat průmyslové služby, logistiku, sklady, ale také takzvané pouzdření vyrobených čipů nebo jejich testování a vývoj. Češi rovněž mohou dodávat vzduchotechniku nebo stavět čisté prostory pro bezprašnou práci s čipy.

Drážďanská továrna TSMC bude operovat pod názvem European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Majoritní podíl 70 procent v ní drží TSMC a po 10 procentech evropští partneři Bosch, Infineon a NXP Semiconductors. Továrna bude produkovat čipy na 12- až 28nm technologii, určeny budou pro průmysl a automobilky. Stavět se začne ve druhé polovině letošního roku a produkce by se měla rozjet na konci roku 2027.

Hlavním účastníkem spolupráce za českou stranu bude zmiňovaný polovodičový klastr, který sdružuje zdejší polovodičové firmy nebo univerzity a dění kolem čipů v Česku rozhýbal. Zájem o zapojení do dodavatelského řetězce Tchaj-wanu projevil Ústecký kraj sousedící se Saskem. Zástupci Inovačního centra Ústeckého kraje se účastnili podepsání memoranda a podali přihlášku do polovodičového klastru. S legislativou a dalšími procesy má pomáhat obchodní komora Taiwan Chamber of Commerce vedená Vincentem Huangem.

Ředitelka Česko-taiwanské obchodní komory Alice Rezková uvedla, že region Ústecka může sehrát důležitou roli pro možné dodavatele TSMC. „Vše je však třeba vnímat realisticky. Největší obavou tchajwanských dodavatelů jsou možné administrativní překážky pro jejich projekty a nedostatek pracovní síly, což je problém v celé Evropě. V konkurenci o investory s Českem stojí také Polsko. Je otázkou, jaký postup nakonec tchajwanské společnosti zvolí, situace je ještě nejasná,“ upozornila Rezková.

Z továrny TSMC mohou těžit také zavedení dodavatelé, jako jsou výrobci elektronových mikroskopů používaných při vývoji a výrobě čipů. Například brněnská společnost Thermo Fisher Scientific dodává mikroskopy TSMC, Intelu, Applu, Samsungu nebo Nvidii. „Když se staví továrna na čipy, dodavatelé mikroskopů se vybírají předem. Pokud jste zavedený dodavatel, nemají vás zákazníci tendenci měnit,“ nastínil Tomáš Vystavěl, manažer výzkumu a vývoje v Thermo Fisher.

Tchaj-wan je užší spolupráci s Českem nakloněný i díky politické podpoře vedené zejména předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a předsedou senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

Pekarová loni na Tchaj-wan vedla delegaci složenou z politiků, podnikatelů a akademiků. Tchaj-wan zprovoznil leteckou linku do Prahy, začal českým studentům platit polovodičová stipendia, koncem loňského roku na Karlově univerzitě rozjel centrum pro dodavatelské čipové řetězce a pravděpodobně v dubnu na Masarykově univerzitě spustí centrum pro návrh čipů. Státní fond Taiwania Capital udělal první dvě investice do českých startupů.

Pekarová Adamová také v prosinci vedla výpravu do Drážďan, kde společně s prezidentem českého polovodičového klastru jednala se zástupci Saské zemské kanceláře či předsedou Saského zemského sněmu Matthiasem Rösslerem. „Memorandum a další spolupráci už tlačí byznys, ale politické otevření dveří určitě pomohlo,“ popsal Černý.

„Továrna TSMC bude potřebovat řadu specialistů zapojených do celého dodavatelského řetězce a naše kvalifikované firmy napojené na tyto řetězce z toho budou jednoznačně profitovat,“ sdělila e15 Pekarová Adamová.

Tchaj-wan v Česku od roku 2007 podle Českého statistického úřadu investoval více než 27 miliard korun. Velkým projektem jsou továrny společnosti Foxconn, která v Kutné Hoře montuje servery pro Hewlett Packard Enterprise či Pure Storage a v Pardubicích osobní počítače pro HP. Foxconn také v Česku začal hledat možné dodavatele pro své elektrické auto.

Firma Wistron vyčleněná z Aceru zase v Brně vyrábí servery a serverové skříně mimo jiné pro Fujitsu. Pegatron se v Ostravě specializuje na servis elektroniky. Finanční servis poskytují domy Export-Import Bank a Taiwan Cooperative Bank.