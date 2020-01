Takto vypadá nový Facebook. Má tmavý režim, obří písmo a spoustu volného místa

Facebook ukázal nový vzhled své sítě již minulý rok, teprve nyní se ale postupně rozšiřuje mezi uživatele. Kromě přepracovaného rozhraní přináší i jednu hlavní novinku – tmavý režim.

Nový vzhled Facebook aktivuje postupně, na některých našich účtech je již možné se dokonce přihlásit do pořadníku. Odkaz ale nefunguje u všech, síť tak vše vypouští postupně. Hlavní změnou nového rozložení je více volného prostoru a větší fonty napříč celou sítí. Některé části ale, jako je například nastavení, zůstávají stále stejné. Velká část uživatelů zajisté ocení tmavý režim, který by měl postupně zavítat i do mobilní aplikace.

Takto vypadá nový vzhled na videu: