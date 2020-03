Takto budou vypadat Windows 10 v budoucnu. Microsoft novinky ukázal na videu

Microsoft se nedávno pochlubil, že jeho operační systém Windows 10 po několika letech zaznamenal miliardu aktivních instalací. Firma tak pokořila vytyčený milník a nyní v oslavujícím videu ukázala, jakým směrem se Desítky budou nadále ubírat co se týče designu.

S novým videem se pochlubil Panos Panay na svém účtu na Twitteru. V něm nejen slaví miliardu zařízení, ale i v rychlém sledu ukazuje, jakým směrem se budou ubírat celé Windows. Kromě nových ikon, které se již do systému dostávají, máme očekávat novou nabídku Start. O ní již nějakou dobu víme a byť jednotlivé dlaždice ztratí barevnost, nechají si možnost zobrazovat dodatečné informace a celkově budou větší.

Zároveň se ale Microsoft snaží o celkové sjednocení designu systému do Fluent Designu – Start tak lépe splyne s dalšími prvky, s čímž by mohl pomoci i nový Průzkumník souborů. O něm se mluví již několik let a nyní se ve videu opět objevil. Kromě nových Windows 10X tak zřejmě zamíří i do plnohodnotného systému. Hlavní změnou přitom bude vzhled, který respektuje jednotlivé barevné provedení tlačítek a lišt v nových Windows.

Redmondský gigant dlouhodobě bojuje se sjednocením vzhledu Desítek a sám si často hází klacky pod nohy různými změnami, které v rámci Fluent Designu provádí. Nyní to ale vypadá, že se snad vše obrací k lepšímu a postupnými kroky se konečně dočkáme celistvých Windows 10. Na druhou stranu je ale nutno podotknout, že podobná videa Microsoft publikoval již v minulosti a do plného systému se dostala jen část zobrazovaných novinek. Třeba jako u tohoto videa:

Zdroj: The Verge