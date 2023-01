Takhle vypadá nový postranní panel v Průzkumníku ve Windows 11. Souborový správce nabídne i galerii

Nedávno jsme zjistili, že Microsoft pokračuje v transformaci Průzkumníku. Vizuálně jeho zbývající části zapadnou do Windows 11 a v postranním panelu nabídnou také informace o souborech z cloudu. Oficiálně si změny osahat nemůžeme, neoficiálně však už redesignované části prostředí prostupují do insiderských sestavení.

Známá firma @PhantomOfEarth zjistila, že postranní panel s informacemi se již dá aktivovat. V případě zájmu ve Windows 11 Insider Preview build 25276 nástrojem ViVeTool zapněte funkci č. 38613007.

Rozhodně to však nedoporučuji, protože panel je zjevně nedodělaný a obsahuje řadu napevno vložených informací, které neodpovídají výběru. Aktivace navíc může negativně ovlivnit stabilitu Průzkumníku. Pravý postranní panel vám zjevně prozradí, kdo soubor upravil, ale také vypíchne příbuzné e-maily a související soubory. Aspoň u cloudových souborů.

Levý postranní panel zatím vypadá pořád stejně. Dle @PhantomOfEarth přitom bylo možné aktivovat galerii, což bude nová obrázková sekce v Průzkumníku. Platilo to pro sestavení 25272, v sestavení 25276 se mi ji již aktivovat nedaří. (Měla by to být funkce 41040327.)



Postranní panel bude vypadat takhle, jen zatím ne vždy ukazuje aktuální informace

Galerie připomíná dřívější koncept knihoven, které sdružovaly určité typy souborů z více lokací. Odkaz na ni se objevuje v navigačním postranním panelu mezi OneDrivem a Domovem. Zatím se Galerie funkčně neliší od složky Obrázky, což ale může a nejspíš bude dané tím, že vývoj zdaleka neskončil. Tyhle vypnuté funkce zatím nemáme vidět.

Zdroje: PhantomOcean3☃️💙💛 / Twitter (1, 2)