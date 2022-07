Takhle to měl Steve Jobs rád. Pitvali jsme iMac, vzorný pořádek vládne i ve vnitřnostech

Nahlédnout do útrob čehokoli od Applu je vždy malý svátek: vše je uspořádané, promyšlené a má svůj řád. Nejinak je tomu také u tohoto iMacu z roku 2010.

Nevím, jestli to vůbec psát, zda se nebudete zlobit, ale tento iMac stále fungoval a v redakci donedávna sloužil jako pracovní nástroj Kuby Michlovského. Do redakce byl pořízen pro tvorbu Computeru a dalších časopisů vydavatelství ve verzích pro iPad a další tablety. Jeho rychlost však vzhledem k použití klasického disku nebyla nejlepší a moc by již nepomohl ani upgrade na SSD. Dvanáct let starý procesor Core i3 540 zkrátka už na současný svět nestačí.

Co uživatel (z)může

Než začneme, podívejme se na zadní stranu a konektorovou výbavu: zleva jde o konektor pro sluchátka, 1 konektor pro mikrofon, 2 čtyři USB 2.0 porty, 3 jeden port FireWire 800, 4 Mini DisplayPort 5 a konečně gigabitový Ethernet. 6 Mřížka pod hlavní nohou 7 slouží k nasávání vzduchu pro ventilátor, který si ukážeme později.