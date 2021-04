Takhle si ničíme přírodu: Google Earth přidal časosběrná videa, která ukazují vliv klimatických změn

Klimatické změny někdy mohou působit jako abstraktní pojem, pod kterým je těžké si představit něco konkrétního, pokud zrovna nejste domácnost, které vyschla studna. Díky Google Earth si ale můžete udělat obrázek, jak se svět kvůli výkyvu teplot změnil, a to doslova. Služba do své virtuální Země přidala několik časosběrných 3D videí, které ukazují vývoj krajiny za několik desítek let, zejména pak v regionech, které jsou klimatickými změnami postiženy nejvíce.

Google novinku dokonce nazývá největší aktualizací Google Earth od roku 2017. „Teď můžete vidět naší planetu ve zcela nové dimenzi – čase,“ popisuje firma videa, která najdete pod záložkou Voyager v kategorii Timelapse. Buď si je můžete zobrazit přímo v aplikaci, nebo je naleznete ve veřejné složce, odkud je můžete i zdarma stahovat jako MP4. Rozhodně je z čeho vybírat, videí, i starších, je zde více než 800.

Zároveň to ale není příliš pozitivní pohled. Všude je zřetelné, jak planetě přímo pod našima rukama mizí cenná příroda, ostatně upozornit na tento problém je účel celého projektu, jak potvrdila šéfka enginu Google Earth Rebecca Moore. Podle ní je to ideální nástroj, se kterým mohou pracovat úřady nebo vzdělávací instituce. Videa jsou z tohoto důvodu rozdělena do několika témat – zdroje energie, změna lesů, růst měst, zvyšující se teploty a křehká krása.

Podklady pro časosběry pocházejí především od NASA, celkem jde o 24 milionů satelitních snímků, které agentura pořídila mezi lety 1984 a 2020. Na videích se podílela i americká vládní agentura USGS a Evropská vesmírná agentura (ESA), konkrétně její program Copernicus (jenž bude časem řízen z Prahy). Všechen materiál dohromady vytvořil mozaiku o velikosti 4,4 milionu terapixelů.

A pokud by někoho trápilo, jakou uhlíkovou stopu měla produkce podobných videí, Google tvrdí, že časosběry vzešly z data center poháněných čistě obnovitelnou energií.