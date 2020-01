Takhle se bude ovládat Surface Duo, telefon s Androidem a dvěma displeji od Microsoftu

Microsoft aktuálně uvolnil SDK pro vývojáře týkající se jeho upravené verze Androidu, na které poběží chystaný Surface Duo. Chce, aby upravili své aplikace pro práci na zařízeních se dvěma displeji.

Aktuální verze je ve stavu preview, Microsoft na všem tedy stále pracuje. Týká se hlavně chystaného zařízení Surface Duo, které poběží na upravené verzi Androidu. To je nutné hlavně s ohledem na jeho dva displeje. Microsoft tak řeší, jak se má samotný systém chovat, jak má fungovat jeho ovládání a zároveň chce, aby vývojáři upravili své vlastní aplikace.

Sám jde přitom příkladem. Nový Edge, vydaný minulý týden, již vše podporuje a je tak možné procházet stránky na obou displejích zároveň. Společně s tím Microsoft navrhuje nové CSS standardy, které umožní tvůrcům webových stránek s tímto novým typem zařízení pracovat.

Takto Surface Duo představuje sám Microsoft:

Díky uvolněnému emulátoru jsme také získali představu o tom, jak se bude systém ovládat. Toho se chopili i někteří uživatelé na Twitteru a vytvořili působivá videa ukazující aktuální možnosti systému:

In context - this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K