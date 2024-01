Takhle by Windows 11 vypadaly, kdybyste je zkřížili s Windows XP. Koncept brnká na struny nostalgie

Koncepty, jak by mohly Windows vypadat, vznikají pravidelně. V novém roce nás překvapil člověk, jehož identitu neznáme, jen přezdívku AR 4789, když spojil estetiku více než 20 let starých Windows XP se vzdušnějším a čistším designem Windows 11. Nazval ho Windows XP 2024.

Takhle nějak by mohly vypadat Jedenáctky, kdyby pokračovaly v tom, co začala modrá Luna v Ikspéčkách. Svou roli v tomhle pojetí operačního systému hraje i legendární tapeta Bliss. Objevuje se hned při instalaci hypotetické varianty Windows. (Je to koncept, nikoli reálný software.)

Instalační program neodpovídá ani jednomu z originálních systémů. Autor nebo autorka se zde pouští do teoretického cvičení, jak by moderní instalační program mohl vypadat. V případě Windows XP jste se ovšem z části setkali s textovým rozhraním, zatímco Jedenáctky používají s minimálními úpravami instalační program, který se objevil v roce 2007 s Vistou.



Průzkumník má karty, ale také postranní panel z Ikspéček

Autor lehce zmodernizoval originální načítací obrazovku, která v době rychlých procesorů a hlavně SSD už není zdaleka tak důležitá nebo snad ikonická. Výrobci desek a počítačů navíc často nahrazují logo Windows tím svým.

Tím hlavním je ovšem uživatelské prostředí, v němž reálně trávíme většinu času. V každém prvku poznáte Windows XP, ale také Windows 11. Snad s výjimkou nabídky Start, která se odkazuje na tu v původních Ikspéčkách. Zajímavým hybridem je Průzkumník, který na jednu stranu nabízí prostředí s kartami, zatímco postranní panel zase připomene období před dvěma desetiletími.

Myslíte si, že by vám takové pojetí Windows vyhovovalo? Nebo jste radši, že už máme estetiku Ikspéček za sebou?

Buď jak buď, podívejte se na celý koncept Windows XP 2024:

Zdroje: AR 4789 / YouTube via Neowin