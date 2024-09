Takhle budou vypadat Windows 12.1 Pro. Ale jen v představách grafika, kterého by měl Microsoft okamžitě zaměstnat

Už vás také začíná nudit vzhled Windows 11 a těšíte se, kdy je Microsoft posune zase o kus cesty dál? Youtuber AR 4789 ukázal jeden z možných směrů a před pár dny zveřejnil do posledního pixelu promyšlené video, jak by mohly vypadat hypotetické Windows 12. Pro.

Ať už se vám představa grafika zamlouvá, anebo ne, zaslouží uznání hlavně za to, že skutečně vypadá jako záznam instalace reálného operačního systému plného praktických vychytávek.

Webový prohlížeč už během instalace

Youtuber ve videu na začátku instaluje velkou aktualizaci, no a protože toto fakt nikoho nebaví, nejen že si během procesu může zahrát jednoduché hry, ale k dispozici má i webový prohlížeč! Proč už toto instalátor Windows dávno nenabízí?



Webový prohlížeč během instalace? Proč už tam dávno není!

Grafik si hraje s průhledností, jemností barev a stínů, takže to je sice stále vzhled současných Jedenáctek a ne nic vysloveně divokého, trošku ale zasáhl do typografie a fontů, které jsou kulatější a více ladí k oblému designu oken, který máme ve Windows 11 už dnes.

Hlavní panel nahoře a dole jen dok

Kosmetickou změnou prošla i nabídka Start a hlavní panel se přestěhoval nahoru. Inspirace macOS a linuxovými desktopy je zde zjevná, ale těžko říci, jestli by to běžný uživatel unesl. Kdyby se totiž po mnoha desetiletích přesunula oznamovací oblast z pravého dolního rohu kamsi nahoru, svět by se asi definitivně zhroutil.



Inspirace macOS a linuxovými desktopy? No ano, na první pohled

Dramatickou změnou prošly všechny systémové dialogy a okně včetně Průzkumníku. Vše je matně průhledné, nabídka Start může mít celou řadu volitelných rozložení, aby se líbila opravdu každému, a grafik si nakonec pohrál i s obrazovkou zamčeného počítače.