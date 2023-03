Takhle bude vypadat nová česká 3D tiskárna MK4 od Prusa Research

3D tiskaři nejen z Česka dlouhé roky čekali na novou generaci vlajkové lodi Original Prusa i3 MK3S+. V mezidobí jedni málem zešedivěli, no a druzí slibovali, že jestli si v Holešovicích nepohnou, utečou k Bambu Labu.

Postupně dorazil model Mini, pražská fabrika oznámila práce na velkém modelu XL, ale i-trojka se dočkala jen kosmetických vylepšení.

Z pomalu vybájené MK4 se tak trochu stal duch, o kterém sice v zákulisí všichni mluví a spekulují, co všechno bude umět, nikdo ho ale nikdy neviděl. Teď už ale víme, že existuje, na web totiž unikly fotky.



Takhle bude vypadat nová 3D tiskárna MK4

Ze snímků je patrné, že starý monochromatický znakový displej a jeho jednoduché GUI nahradí po vzoru modelu Mini konečně barevné rozhraní. Výraznou proměnou prošel také extruder. Poslední roky se spekulovalo, jestli se MK4 dočká nového nextruderu, na který se mohou těšit majitelé XL.

A kdy se nové mašiny oficiálně dočkáme? Jistou indicií by mohl být včerejší tweet Josefa Průši s krátkým záběrem hodně rychle tisknoucí mašiny a dovětkem „Wednesday is the new friday.“ Tak že by dnes?