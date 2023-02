Takhle bude vypadat nastavení hlasitosti ve Windows 11. Microsoft vyslyšel některé nářky

Směšovač hlasitosti ve Windows 11 budeme mít více po ruce. Nevíme, kdy se funkce dočkáme oficiálně, letos totiž očekáváme několik menších balíků s novinkami. V tzv. Momentu 2 ho nejspíš nenajdeme, protože ten už je prakticky hotový, byť Microsoft nás v uplynulých měsících několikrát překvapil.

Pokud Jedenáctky inovovaly správným směrem, pak v oblasti přístupnější správy bezdrátových zařízení. I bezdrátová sluchátka můžete z rychlého nastavení rychle připojit či odpojit. Nabídka sdružuje více funkcí včetně přepínání zvukových výstupů.

Jenže v ní neovlivníte hlasitost konkrétních programů. Windows na to měly samostatný ovládací panel, přičemž ve Windows 11 je směšovač hlasitosti integrovaný v Nastavení, kam musíte zamířit, pokud chcete úroveň hlasitosti programů nastavit manuálně. Je to patrně záležitost pro menší publikum, ale pokud tohle potřebujete, komplikovanou cestu neoceníte.

Jak si všiml Mayank Parmar, v posledních insiderských sestaveních se schovává upravená nabídka pro přepínání zvukových výstupů, jejíž součástí je přepínání prostorového zvuku a také směšovač hlasitosti. Oficiálně jsme o něm nic neslyšeli, vývoj tudíž ještě není tak daleko, aby se s prostředím Redmondští chtěli chlubit.



Směšovač hlasitosti se integruje do nabídky pro přepínání

zvukových výstupů (obrázek: Windows Latest)

Parmar objevil i další skrytou novinku. Nastavení obsahuje novou sekci, která slibuje, že budeme moct ručně zapínat experimentální funkce. Co přesně zde chce Microsoft nabízet, můžeme jen spekulovat.

Běžně novinky aktivuje jen v části insiderských instalací, takže možná by nám mohla dát možnost se na rozhodnutí otestování podílet. Stejně to totiž děláme, a to díky nástroji ViVeTool.

Nedávno jsme se věnovali Průzkumníku, v němž se rodí postranní panel, který nabídne jiné soubory nebo ukáže informace o vlastnictví a úpravách. Zkrátka bude napojený na online služby, tedy ještě víc než doposud.



Zapínání experimentálních funkcí zřejmě bude snazší (obrázek: Windows Latest )

Zdroje: Windows Latest