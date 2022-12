Takhle blízko Apple Storu jsme ještě nebyli. iWant otevře APP prodejnu v historickém centru Prahy

V redakční poště přistály tyhle snímky. Na první pohled ukazují jen další Apple prodejnu, ale cvičené oko vidí víc…

Polepy ve výlohách pražského Paláce Koruna ukazují na firmu iWant, což je Apple Premium Reseller, který v Česku provozuje 11 prodejen. Ale ta 12. bude jiná. Na grafice totiž čteme výraz Apple Premium Partner (APP). To je v podstatě druhá nejvyšší varianta prodejen Apple. Výše už jsou jen tzv. Flagship Stores ve světových metropolích, které provozuje přímo Apple.

První českou APP prodejnu otevřel v polovině letošního října iStyle v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Čeští prodejci Applu si přímo konkurují a postup z levelu Premium Reseller na Apple Premium Partner je pro iWant otázkou prestiže. Navíc se iWant s umístěním prodejny do Koruny více přiblíží myšlence „skutečného Apple Storu“, tedy prodejny na exkluzivní adrese, kterou roh Václavského náměstí a ulice Na Příkopě rozhodně je.

Požádali jsme zástupce firmy o komentář, ale vzhledem k pravidlům spolupráce s Applem zatím nemohou říct vůbec nic.

5th Avenue v New Yorku, Regent Street v Londýně, Marina Sands v Singapuru, Karntner Strasse ve Vídni a další. Historické centrum Prahy a srdce památkové rezervace UNESCO do téhle společnosti vlastně docela dobře zapadá. Palác Koruna má unikátní genius loci. Ve své době šlo o moderní architektonický počin, chloubou byla skleněná kopule s kovovou konstrukcí, v přízemí se od roku 1899 nacházel obchod Hynka Gottwalda, průkopníka kovového nábytku (kov a design, to jsou silné atributy také u Applu), stavba měla na tehdejší poměry sofistikovanou klimatizaci…

Koruna je technickou a designovou perlou Prahy, Apple je symbolem pokroku a designu dnešní doby, a tak tohle spojení dává skvělý smysl. Prodejny Apple Premium Partner mají striktní pravidla, jejich design plánuje centrální tým Apple v USA, mají speciálně vyráběné zařízení od nábytku po podlahy. Datum otevření prodejny neznáme, ale odhadujeme, že letos už to iWant nestihne.