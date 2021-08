Také Microsoft oznámil, že do svých budov pustí jen očkované. Kanceláře plně otevře nejdříve v říjnu

Firmy Google a Facebook už minulý týden prohlásily, že do svých kanceláří pustí jen očkované. Tento týden s obdobným prohlášením přichází Microsoft. Společnost informovala své americké zaměstnance (aktuálně jich je více než 100 tisíc), že od září bude pro vstup do svých budov vyžadovat důkaz o plné vakcinaci. Platit to bude také pro partnery a jakékoliv hosty.

Zaměstnance, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních, náboženských či jiných závažných důvodů, bude firma řešit individuálně. Zaměstnanci, kteří pečují o imunosupresivní pacienty, nebo mají děti, které ještě nemohou být očkované, mohou pracovat z domu do ledna 2022. Microsoft také oznámil, že plné otevření kanceláří neplánuje dříve než 4. října.

„Nadále sledujeme situaci v jednotlivých regionech, zemích a státech, kde působíme. Data a pravidla budeme nastavovat podle potřeby,“ upřesnil Microsoft pro The Verge, jak to bude vypadat se zaměstnanci mimo USA.