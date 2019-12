Tak že by i Apple? Podle Bloombergu chce vlastní satelity

Satelity, zejména ty na nejmenší a na nejnižších oběžných drahách, jsou dnes v kurzu, byť si na nich ještě před pár lety všichni vylámali zuby. Jenže pak přišel Elon Musk, začal budovat svůj satelitní internet a všechno je jinak.

Nyní se o družice začíná zajímat i Apple – tedy alespoň podle Bloombergu, jehož zdroje tvrdí, že hegemon z Cupertina vysává pracovní trh s experty na telekomunikace a družicové technologie.

Firma má údajně v plánu propojit svá zařízení nezávisle na mobilní síti. IPhony, iPady a možná i počítače by tedy mohly přijímat nějaká data přímo z vlastních satelitů. Drhou hypotetickou možností, k čemu by mohly být satelity Applu dobré, je zlepšení navigačních schopností. V každém případě, hotovo by mělo být v horizontu příštích pěti let, tou dobou tedy už snad bude jasné, oč se ve skutečnosti jedná.

S myšlenkou vlastní sítě satelitů si v minulosti pohrával také Facebook i Google, ačkoliv oba hráči tyto plány později opustili. Google ale v minulosti investoval do některých cizích satelitních technologií, takže se myšlenky úplně nevzdal.