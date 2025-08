Tak vypadá budoucnost her a VR. Genie 3 na přání vygeneruje interaktivní svět

Google představil novinku svého výzkumu – AI model Genie 3, který pomocí textového zadání nevytvoří jen obrázek, nebo video, vygeneruje kompletní virtuální prostředí, ve kterém se můžete pohybovat. Chce ovládat robota na Marsu? Chcete se projít během bouře na pobřeží s palmami? Nebo chcete simulátor malíře natírajícího válečkem místnost? Na vše toto stačí zadat textový pokyn a vygeneruje se příslušný 3D svět.

Zdroj videa: Google

Aktuálně projekt generuje 720p videa s rychlostí 24 snímků za sekundu a Google je pyšný hlavně na prostorovou paměť. Zatímco se pohybujete vygenerovaným světem všechny objekty jsou pevně ukotvené v prostoru a zůstanou tam i když se nebudou zrovna v záběru nebo blízko. Vidíte někde za vygenerovaným domem špičku stromu? Můžete k němu dojít a uvidíte ho přímo před sebou.

Zatímco předchozí Genie 2 to zvládal citelně hůř a jen v délce do 20 sekund, nový Genie 3 vám dovolí několik minut pohybu v prostoru. Samozřejmě na pohlcující hodinovou procházku s VR brýlemi to ještě nestačí, ale už nyní to dokáže poskytnou mimořádný zážitek.

Nejde přitom jen o pohyb v prostoru. Můžete zadávat i události, které se mají do videa přidat. Chcete, aby vodním kanálem, kolem kterého jdete, projel muž na vodním skútru? Stačí to napsat a Genie 3 vše zařídí. Podobně můžete s prostředím i interagovat, například válečkem natírat stěnu, otevírat dveře a podobně.



Chcete vidět draka nebo jetski? Stačí to říct. Zdroj: Google

Genie 3 vytváří jen virtuální světy, nelze mu předložit výkresy domu či CAD modely reálných prostředí. Na podobné simulace reálných zdokumentovaných prostředí, třeba továren, se zaměřuje Nvidia a složí to pro zacvičení robotů. Genie 3 proti tomu může sloužit pro obecné učení v libovolném prostředí. Můžete ale chtít projížďku na gondole Benátkami a dostanete věrně působící virtuální Benátky.



Nelze zatím generovat opravdu reálné lokace, ale i umělé Benátky vypadají přesvědčivě. Zdroj: Google

Genie 3 dokáže virtuální prostředí dále simulovat, voda teče, vaše postava realisticky šlape do kaluží, zvířata se pohybují a to klidně mohou vypadat jak vystřižená z papíru, když jste si to přáli.

V budoucnu s vyšším rozlišením, delší dobou provozu a podporou VR brýlí se už opravdu pomalu blížíme vizi holodecku ze Star Treku, ve které počítač na váš hlasový pokyn vygeneruje libovolný svět dle vašeho přání.