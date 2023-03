Tak trochu jiný all-in-one. Test počítače Asus ExpertCenter E1

Proč hledat místo nad či pod stolem a řešit změť kabelů, když můžete mít elegantní all-in-one počítač. A to i s velkým monitorem a vysoce výkonným hardwarem.

Plusy Kvalitní provedení

Neslyšný chod

Dotykové ovládání

Malé rozměry Minusy TN displej se špatnými pozorovacími úhly a nepřesnými barvami

Nižší výkon 6,1 Hodnocení

Už na začátku je nutné upozornit, že tento počítač není určen pro domácnosti, i když by mohl najít uplatnění třeba v kuchyni či v dětském pokoji. Je navržený jako řešení pokladního obchodního systému, ale zároveň je vhodný také do školství, zdravotnictví nebo třeba někam na recepci.

Zaujme už na první pohled malými rozměry, díky kterým se vejde prakticky všude. Prostorově úsporný není jenom díky svému malému 15,6" displeji, ale také pro své úzké okraje okolo displeje a elegantní tenkou zadní celokovovou podpěru. Ta umožňuje polohování počítače od téměř kolmé pozice až po úplně naplocho. V každé zvolené poloze je navíc počítač mimořádně stabilní, takže ho můžete bez problémů ovládat pomocí dotyků, aniž by se jakkoli posouval či měnil svůj náklon.

Počítač ovšem nemusíte provozovat pouze položený na stole, ale lze umístit díky VESA uchycení pomocí držáku třeba na stěnu. Kromě lesklého povrchu displeje způsobeného krycím sklem najdete všude na počítači jenom matné povrchy, odolné vůči poškrábání či ulpívání otisků prstů.

TN displej s HD rozlišením

Samostatnou kapitolou je displej, který za mnoho nestojí. Na dnešní poměry je podprůměrný TN displej s rozlišením pouze HD už víceméně raritou. Na druhou stranu mohou být u takovýchto zařízení určených do komerční sféry špatné pozorovací úhly i výhodou. Ani nižší rozlišení není vůbec překážkou, protože obsluha potřebuje vidět na displeji velké prvky a více informací je vlastně spíše nežádoucích. Uživatel na něm bude mít třeba právě pokladní systém s několika prvky. Počítejte ale také s nepřesnými barvami, které mají průměrnou barevnou odchylku ΔE vysokých 9,6.

Kapacitní dotykové ovládání si zaslouží velkou pochvalu pro svou výbornou citlivost. Celkově je ovládání počítače pomocí dotyků radostí a není divu, že k počítači Asus nedodává žádnou klávesnici ani myš – není to potřeba a případně si přikoupíte externí. Je dost pravděpodobné, že se bude tento počítač ovládat pouze dotyky.

Asus při návrhu myslel i na maximální praktičnost a hned na pravé zadní straně budete mít po ruce čtveřici tlačítek sloužících pro zapnutí počítače, změnu hlasitosti a vypnutí displeje. Na pravé straně pod těmito tlačítky najdete klasickou čtečku paměťových karet SD, dvojici portů USB 3.2 Gen1, a dokonce nechybí ani konektor pro sluchátka. Zadní portová výbava je pak standardní s LAN konektorem, dvěma dalšími USB 3.2 Gen1, portem USB-C (též USB 3.2 Gen1) a s HDMI výstupem.



Všechna ovládací tlačítka jsou společně s USB konektory, čtečkou otisků prstů a konektorem pro sluchátka umístěny jen na pravé straně

Co je ale pro počítače určené do komerční sféry typické, jsou COM porty, které slouží pro připojení například nějakého pokladního systému nebo třeba čtečky čárových kódů. Zamrzí pouze jednostreamová obyčejná Wi-Fi s podporou maximálně standardu Wi-Fi 6 (802 11ax). Vestavěná webkamera je spíše průměrná, ale na běžné videokonference stačí. Stejně jako dvojice vestavěných mikrofonů.

Chlazen pouze pasivně

Výkonem tento počítač rozhodně neohromí, přece jen je osazen slabým procesorem Intel Celeron N4500 z rodiny Jasper Lake. Ten však bohatě dostačuje na běžné surfování, kancelářskou práci či ovládání softwaru pokladny. Podstatná je nízká spotřeba celého počítače pouhých 7,5 W při kancelářské práci, díky které při dlouhodobém provozu ušetříte spoustu elektřiny. Při přehrávání videí či surfování pak můžete očekávat příkon okolo 16 W. Zároveň počítač nemá žádný ventilátor a je tak i při maximální dlouhodobé zátěži naprosto neslyšný. To má i praktický důsledek v tom, že je zaručena delší životnost počítače, protože se uvnitř nemá co zanést prachem či zadřít.



Zadní podpěra umožňuje položit počítač až zcela naplocho a můžete jej i díky VESA uchycení upevnit třeba na skříň či zeď

Při delší plné zátěži se už trochu zahřívá zadní strana počítače, ne však nijak markantně. Také 8 GB operační paměti a osazené 128GB SSD zde k daným účelům plně dostačuje. Více paměti i větší SSD by počítač jen zbytečně prodražilo a bylo by mu k daným účelům zbytečné. Přesto ale máte možnost nakonfigurovat si tento počítač i s 256GB SSD.

Vestavěné reproduktory hrají ze zadní strany počítače. Poskytují minimální stereo efekt a mají zastřený, trochu plechový zvuk. Jsou ale dostatečně hlasité a pro základní použití stačí. K účelu, k jakému je tento stroj určen, ani není zapotřebí mít lepší reproduktory.

All-in-one počítač ExpertCenter E1 se Asusu vydařil a až na příliš levný displej mu není prakticky co vytknout. Když navíc vezmete v úvahu jeho možnosti uplatnění, je rozhodně zajímavou volbou. Nejvíce bych vyzdvihl pohodlné polohování a kvalitní konstrukci společně s minimálními rozměry, díky kterým se vejde i do stísněných prostor. Je možné dokonce nakonfigurovat i přídavnou baterii, která pak tomuto počítači umožní práci po přibližně tři hodiny.

Cena počítače se vzhledem k jeho výkonu, horšímu displeji a chybějícímu operačnímu systému nemusí zdát kdovíjak atraktivní, na druhou stranu jsou ceny při větších objednávkách a pro firemní zákazníky mnohem zajímavější. Pokud si chcete pořídit malý počítač například do prodejny nebo na recepci, určitě koupě tohoto modelu nebudete litovat.

Asus ExpertCenter E1 (E1600WKAT-BD037M) Kvalitně zpracovaný, cenově dostupný, maličký a zcela neslyšný all-in-one počítač. Parametry modelové označení: E1600WKAT-BD037M procesor: Intel Celeron N4500, 2 jádra, 2 vlákna, 1,10 až 2,80 GHz, 4 MB L3 cache čipová sada: Intel Jasper Lake IMC + Jasper Point paměť: 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 úložiště dat: 128 GB SSD (Kingston OM8PDP3128B-AB1, M.2, PCIe) displej: 15,6", 1 366 × 768 px, TN, zdaleka nepokrývá celý barevný prostor sRGB, lesklý povrch, multidotykové ovládání, jas 21 až 434 cd/m2, max. úhel naklopení 0 až 75° grafika: integrovaná Intel UHD Graphics (350 až 750 MHz) komunikace: 1Gb/s LAN (Realtek RTL8168), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Realtek RTL8822CE, 2,4 i 5 GHz, 1 stream, až 300 nebo 867 Mb/s), Bluetooth 4.2 snadno dostupné vstupy a výstupy: 2× USB 3.2 Gen1, čtečka karet SD, 1× audio vstup/výstup zadní vstupy a výstupy: 2× USB 3.2 Gen1, 1× USB-C (USB 3.2 Gen1), 1× HDMI výstup, 1× RJ-45, 2× COM port rozměry: 366 × 190 × 248 mm rozměry adaptéru: 65 × 65 × 29 mm hmotnost: 2 075 g (počítač) + 294 g (adaptér) baterie: ne ostatní: 0,9Mpx CMOS kamera (720p video, max. 1 280 × 720 px, dobrá kvalita), 2× mikrofon příslušenství: napájecí adaptér (19,5 V/65 W) software: bez operačního systému Cenové srovnání Asus Vivo V161 (V161GART-BD012D) – 10 490 Kč

Asus ExpertCenter E1 AiO (E1600WKAT) – 11 990 Kč

MSI Pro 16T 10M (Pro 16T 10M-001XEU) – 12 490 Kč

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Asus.