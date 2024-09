Tak šílený notebook jste ještě neviděli. Lenovo ThinkBook Auto Twist umí sám otáčet displejem nebo si zavřít víko

Je to jen „proof of concept“, nejspíš to nikdy nepřijde na trh, ale žasnout klidně můžete. Lenovo pravidelně podpoří uvedení nových notebooků na trh nějakou tou kuriozitou. Nedávno to na MWC24 byl notebook s průhledným OLED displejem, o rok dřív pak notebook s výsuvným displejem. Nyní tu máme notebook s otočným displejem.



Lenovo ThinkBook Auto Twist

Kdybyste nevěděli o co jde, budete při pohledu na fotky asi zpochybňovat tvrzení Lenova, že jde o první notebook tohoto druhu na světě. Vždyť to vypadá úplně stejně jako konvertibilní notebooky z dávných dob, než Lenovo Yoga ukázala, jak se má správně otáčet displej na notebooku.

Tady ale nejde o vnější statickou podobu. Kloub displej, který dovoluje otáčení a sklápění je totiž motorizovaný. Notebook tak třeba umí sám otáčet displejem, aby na vás stále mířila kamera při videokonferenci, i když se pohybujete po místnosti.

Místo aby obrazovka jen zhasla, když odejdete od počítače, umí si tento notebook sám zaklapnout displej a uspat se.

Zatím je to opravdu jen produkt pro upoutání pozornosti na výstavách, kde vám potom může Lenovo ukázat i normální byť trochu nudnější notebooky, které si můžete koupit.



Naživo působí automaticky otevíraný a otáčený displej jako zjevení

Neméně zajímavé je ale zvolené jméno: ThinkBook Auto Twist. Lenovo tím naznačuje cílové určení tohoto konceptu. Nejde o prémiový Thinkpad ani o levný Ideapad pro domácí použití. ThinkBook označuje méně konzervativní podnikové notebooky s dostupnější cenou. Lenovo v této řadě také více experimentuje a nebojí se přijít na trh s něčím hodně netradičním. Například ThinkBook Plus Twist, kde ručně otáčíte displejem podobně jako na motorizovaném konceptu, má na zadní straně e-ink a vy si vyberete, zda chcete pracovat na jasném hlavním OLED displeji nebo na úsporném e-inku z druhé strany.

ThinkBook Plus Twist se prodával jako ThinkBook Plus Gen 4. Jen ne u nás, ale vzhledem k vysoké ceně se ani moc nedivíme.



Samotná zástavba motorizovaného kloubu mnoho místa nezabírá. Technické parametry jsou nebývale podrobné na notebook, který se nejspíš prodávat nebude

Tedy to, že Lenovo tomuto konceptu přiřadilo název, který odpovídá prodávaným notebookům s tradicí neobvyklých vlastností, jej může posouvat blíže komerční dostupnosti.

Přímo od Lenova jsme se dověděli, že už příští rok by se snad měl na trhu objevit notebook s výsuvným displejem a tento s motorizovaným otevíráním a otáčením by snad měl přijít na řadu za dva roky. Vše se samozřejmě může změnit, ale při osobním kontaktu tento notebook vypadal celkem robustně a ruční doladění polohy bez asistence motorů nekladlo nepříjemný odpor a chovalo se jako u normálního kloubu displeje. Dva motory v dolní části displeje ovládají naklápění, další motor v samotném těle notebooku řídí otáčení. Zatím nemáme úplně jistotu, že by toto řešení dokázalo přežít běžnou dvouletou záruku, ale Lenovo už nyní slibuje životnost na více jak 20 tisíc otevření. Do finální podoby se to může klidně zlepšit.