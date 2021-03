Tak kompaktní, že už se ani jack nevešel, ale výkonu má víc než dost: Test 13,3" notebooku Asus ZenBook 13 UX325EA

Pokud hledáte co nejmenší notebook s plnohodnotnou funkcionalitou i výkonem, podívejte se na nový ZenBook 13 od Asusu.

ZenBook 13 je velmi malý stroj nejen díky tloušťce pouhých 13,9 mm, ale také minimálním rozměrům, jež jsou zajištěny tenkými postranními rámečky okolo displeje. Vzhledem k tomu a hmotnosti příjemných 1,1 kg se snadno přenáší, vejde se vám i do malého cestovního batůžku. Je celý z kovových slitin, takže se můžete spolehnout na vynikající pevnost jak základny, tak víka. Nikde se nic neprohýbá, nevrže a potěší i příjemné matné povrchy, na kterých neulpívají šmouhy ani otisky prstů. Trochu výjimkou je jen do kruhu broušená zadní strana víka. To otevřete až do plně dostačujícího širokého úhlu 144° a panty jsou tuhé tak akorát, aby se vám víko samovolně neposouvalo, a přitom bylo možné ho otevřít jen jednou rukou.

Špičkový displej

Velkou pochvalu si ZenBook tradičně zaslouží za displej, který je sice menší s úhlopříčkou 13,3", ale s vysokým Full HD rozlišením, minimálními okraji a matným povrchem. Příjemně překvapeni budete nejen z mimořádně vysokého maximálního jasu až 428 nitů, ale také z kompletního pokrytí barevného prostoru sRGB a hlavně výjimečně nízké průměrné barevné odchylky ∆E pouhých 1,92. Můžete se tak spolehnout na opravdu přesné barvy a směle se vrhnout třeba na profesionální úpravu fotografií. Jen minimální jas mohl mít notebook nižší – za tmy displej svítí zbytečně moc, navíc byste měli možnost uspořit větším ztlumením jasu více energie.