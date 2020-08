Tak chutná neúspěch: téměř 90 % všech videí nahraných na YouTube nedosáhne ani 1000 zhlédnutí

Přestože je YouTube aktuálně největší platformou pro sdílení videí, úspěch zde zdaleka nečeká na každého. Výsledky analýzy, provedené společností Pex, odhalily zarážející fakt: téměř 90 % nahraných videí nikdy nedosáhne hranice tisíce zhlédnutí.

Výsledek zní obzvláště překvapivě, vezmeme-li v úvahu fakt, že YouTube denně zaznamenává více než pět miliard přehraných videí. „I když lze YouTube označit jako platformu pro široké zviditelnění obsahu, není překonání hranice mezi neznámostí a slávou snadné. Převážná většina videí (88,4 %) stále generuje méně než tisíc zhlédnutí.“ uvádí zpráva.

Uspět na YouTube není snadné

Analýza odhalila i další zajímavá čísla – například skutečnosti, že jen 0,77 % kanálů dosahuje v průměru sto tisíc zhlédnutí. Přesto představují „digitální potravu“ pro 82,83 % z celkového počtu diváků. V průměru nad milion zhlédnutí mají videa jen na 0,1 % kanálů. Ve zkratce lze konstatovat, že méně než 1 % videí vygenerovalo více než 80 % z celkového počtu zhlédnutí.

Na jednu stranu jsou to možná překvapivá čísla, na straně druhé ukazují v plné nahotě nedostatky systému, který divákům navrhuje obsah ke zhlédnutí. Je celkem pochopitelné, že algoritmy doporučují to, co má vysokou sledovanost, čímž vlastně podporují úspěšná videa v ještě větším úspěchu.

Počet aktivních uživatelů v posledním roce sice stagnoval, nicméně populární Youtubeři to do značné míry kompenzovali zvýšenou aktivitou. V přepočtu nahrál každý uživatel 16 videí, což je dvojnásobek ve srovnání se stavem před pěti roky.

Hudba frčí

Další zajímavostí je, že ačkoli nadále prudce roste segment herních videí, nepatří tato kategorie zdaleka k nejdůležitějším. Největší počet zhlédnutí generuje hudba – každou minutu je přehráno zhruba 2944 hudebních videí, což je dvojnásobek ve srovnání s videy z kategorie zábava a 22× více než u herních videí. Drtivá většina videí s více než miliardou zhlédnutí jsou hudební klipy.

Popularitu hudebních videí dokladuje i fakt, že v loňském roce představovala 22 % všech zhlédnutí, což je o dva procentní body více než v předchozím roce. Následuje Zábava, která potřebovala dvakrát tolik obsahu, aby získala téměř stejné procento zhlédnutí jako Hudba.

V souhrnu lze konstatovat, že rok 2019 navázal na vývoj z předchozích let. Lze očekávat, že nadále porostou hry, nicméně nejzásadnější roli budou hrát i nadále hudební klipy. Analýza ukázala ještě jednu důležitou věc: že prosadit se na YouTube jako tvůrce obsahu rozhodně není nic jednoduchého.