Tajemství zbavená modrá obrazovka smrti. V BSOD ve Windows měl trochu prsty i Steve Ballmer

Kdy se ve Windows objevila první nechvalně proslulá modrá obrazovka smrti a kdo ji napsal? Na to odpovídá Raymond Chen, který v Microsoftu dlouhé roky vyvíjel Windows a nyní píše blog The Old New Thing, na kterém pravidelně přináší perličky z historie.

Některé historické prameny přisuzovaly autorství tzv. blue screen of death (BSOD) i někdejšímu šéfovi Microsoftu Steveu Ballmerovi. Chen přitaká, ale tvrzení upřesňuje. Ballmer napsal znění první modré varovné obrazovky, ale pochopitelně nenapsal kód za ní stojící. Zároveň však ještě nešlo o BSOD, ale tzv. BSOU (blue screen of unhappiness), modrou obrazovku smutku.

Nezobrazila se při pádu systému, nýbrž při stisknutí zkratka Ctrl+Alt+Del a uživateli dala na výběr, jestli má ukončit neodpovídají aplikaci, nebo restartovat počítač. Prvně se objevila v roce 1992 ve Windows 3.1.

Windows 3.1

Při pádu Windows 3.1 se ve skutečnosti objevila černá obrazovka jako na následujícím obrázku. Microsoft mimochodem koketoval s přebarvením modré na černou i v testovacích verzích Windows 11, ale nakonec si to rozmyslel.

Windows 3.1

První skutečný BSOD přišel až ve Windows NT v roce 1993 a postaral se o něj vývojář John Vert.

Windows NT

Uživatelsky přívětivější byla až obrazovka ve Windows 95, za níž stálo několik lidí a dokončoval ji právě Raymond Chen. V takto spartánské textové podobě vydržela až do Windows 7.

Windows 95

Windows 8 a novější přidaly i smutný smajlík. V Desítkách a Jedenáctkách se zobrazuje také QR kód s odkazem pro bližší informace o chybě a řešení.

Windows 11