HBO odhaluje autora bitcoinu pod komíny české železárny. K reálné identitě Satoshiho Nakamota je ale stále daleko

Na streamovací službě Max čerstvě najdete dokument Tajemství bitcoinu (odkaz na Max). V produkci HBO ho natočil režisér Cullen Hoback, který už ve svých předchozích dílech několikrát zabrousil do digitálního světa.

Hlavním tahákem dokumentu má být údajné odhalení autora bitcoinu, který se od roku 2008 ukrývá pod přezdívkou Satoshi Nakamoto. Podle HBO za tajemným Satoshim stojí kanadský vývojář Peter Todd.

Dokument není určený přímo fanouškům kryptoměn, současně ale téma nijak neznevažuje. Režisér hovoří s lidmi, kteří se vidí jako „správci Satoshiho daru“, kterým světu poskytl peníze nezávislé na vládách a tradičním světě financí.

Nepříznivé světlo zde padá spíš na bankéře a politiky, kteří se snaží kryptoměny uchopit a svázat. Dokument věnuje hodně prostoru projektu Blockstream, který se snaží bitcoin propagovat. Pátrá po lidech, kteří stáli u začátku vývoje bitcoinu, diskutuje o vizích nezávislého finančního nástroje.



Peter Todd v dokumentu Tajemství bitcoinu

Cullen Hoback se v Tajemství bitcoinu snaží posoudit, zda by tito lidé mohli být Satoshi Nakamotem. Zmiňuje třeba Adama Backa, zakladatele Blokstreamu, a přes něj se dostane k Peteru Toddovi. Jenže ten je výrazně mladší než ostatní a v době, kdy Nakamoto zveřejnil první informace o bitcoinu, mu bylo jen mírně přes dvacet let. Navíc v té době studoval uměleckou školu a ke kryptoměnám se dostal zřejmě až o několik let později.

My všichni jsme Satoshi

Režisér jako jeden z důkazů používá e-maily mezi Toddem a neznámým Johnem Dillonem z roku 2013, kde si píšou o technickém upgradu bitcoinu. Tyto e-maily v roce 2016 unikly, Dillon měl být americký agent, který Toddovi platil za to, aby bitcoin infiltroval... Cullen Hoback nyní ukazuje, že žádný Dillon neexistoval a tohle celé byla jen Toddem režírovaná mystifikace, aby prosadil upgrade.

Autor dokumentu je přesvědčen, že podobně Todd postupoval i při své výměně názorů se Satoshim. Že ve skutečnosti šlo o jednu osobu – Petera Todda.

Závěr dokumentu ukazuje režiséra, který své závěry předkládá Peteru Toddovi pod historickými vápennými pecemi Vojtěšské hutě v Kladně (fakt!). Todd při tomto rozhovoru výslovně nepopře, že je Satoshi, spíš mlží a zdá se, že si z Hobacka dělá trochu legraci.

Dokument nakonec do skutečné identity Satoshiho Nakamota nevnáší mnoho nového světla. Hoback se příliš soustředí na Todda, který přitom nikdy dřív nebyl „mezi podezřelými“, a odmítá ostatní jména, kde by to dávalo větší smysl. Ale i tak je příběh bitcoinu v dokumentu poutavě vykreslený. Nezasvěcené zaujme a příznivcům kryptoměn dodá nový kontext.