Tady se rodí roboti Amazonu. Navštívili jsme jeho italskou laboratoř a viděli pár opravdových kouzel s papírem

Amazon loni na jaře otevřel své druhé distribuční centrum v Česku. Čtyřpatrový kolos s výměrou 190 tisíc metrů čtverečních patří především robotům, no a jak to v takovém moderním skladu vypadá v praxi, prozradí naše technická reportáž z podobného hangáru v polském Štětíně.

Na počátku cloudu byly sklady

České třídící a balící linky sice nakonec slouží především zákazníkům z Rakouska a našinci se musejí spokojit s nákupy z německého Amazonu, faktem ale zůstává, že je dnes americký hegemon největším svého druhu v euroatlantickém prostoru.



Jedno z pater distribučního centra Amazonu v polském Štětíně (situace v roce 2019)

A protože zorganizovat logistiku rozesetou na několika kontinentech vyžaduje enormní výpočetní, technologické a komunikační prostředky, odvětví, u kterého by si leckdo pomyslel, že má jen malou přidanou hodnotu, stálo před lety i u zrodu internetové divize Amazon Web Services.

Jednoduše řečeno, Amazon ke svému vlastnímu chodu potřeboval tolik serverů a internetové konektivity, až jej na přelomu století napadlo, že by část nevytížené počítačové kapacity mohl pronajímat ostatním.

O dvě dekády později je AWS největším cloudovým operátorem západního světa, jedním z pilířů samotné infrastruktury internetu a svébytnou megakorporací, jejíž roční tržby atakují 100 miliard amerických dolarů.

Největší zaměstnavatel robotů

Všechno ale začalo v oněch distribučních centrech, kde musí nejprve někdo roztřídit zboží, zabalit ho, oštítkovat a poslat zase někam dál do světa. Zprvu to dělali lidé, ty ale postupně doplňují roboti, kterých dnes firma zaměstnává více než 750 tisíc. Jen pro srovnání, když jsem před necelými pěti lety navštívil zmíněný Štětín, byla to zhruba třetina.

Robotická vozítka, ramena, baličky a štítkovače v Amazonu:

A protože stejně jako v případě serverů nemohl ani v tomto segmentu nikdo ukojit ohromný hlad Amazonu, elektronické tržiště si v průběhu let muselo vybudovat vlastní mechatronickou divizi Robotics.

Amazon Operations Innovation Lab

Takže máme e-shop a sklady, máme servery a roboty, ale ještě potřebujeme něco, kde to všechno budeme skládat dohromady, testovat a školit pro finální použití třeba právě v Dobrovízi a Kojetíně. A tak se konečně zrodila trojice inovačních laboratoří v Seattlu, Bostonu a v italském Vercelli na půli cesty mezi Milánem a Turínem.



Uprostřed italských rýžových políček stojí evropská laboratoř Amazonu

Pádská nížina je z Brna pomalu dostupnější než pražský Imax, a tak jsem ve Vídni sedl na první letadlo a vyrazil si tu lumpárnu prohlédnout na vlastní oči.

Na jihu středověkého městečka, které až k horizontu obklopují zelenající se rýžová políčka – rýže je tu opravdu více než v Praze trdelníků –, se nachází velký hangár s nápisem Amazon a v něm stroje, které budou co nevidět sloužit v mnoha distribučních centrech starého kontinentu.

Štítkovací porno: Na to bych mohl koukat pořád

Jedním z těch nejnovějších je mašina URL (Universal Robotic Labeller) – no prostě robotický štítkovač o velikosti malého bytu. Když se nám manažeři z Amazonu vítězně pochlubili, že až díky URL dokážou olepit prakticky cokoliv různě velkým papírkem, aniž by to byla normovaná pravoúhlá krabice, trošku jsem zapochyboval, jestli jsem raději neměl vyrazit do města na rýžový nákyp.



„Jste první, kdo tu mašinu vidí. Dokáže nalepit štítek různých velikostí i na zprohýbaný povrch,“ chlubí se Stefano La Rovere z evropského týmu pro mechatroniku

Ale jen do chvíle, než se s velkou pompou roztáhla černá opona a pár desítek novinářů mohlo poprvé spatřit pás s objednávkami z Amazonu, které se ledabyle rozházené posunovaly směrem ke koši.

Jakmile je spatřil a identifikoval kamerou vyzbrojený robot, během okamžiku vyhodnotil, jaký štítek si balíček podle své velikosti zaslouží a mechatronická ruka s delta konstrukcí jej bezchybně nalepila. O pár sekund později už balíček padá do koše, kterého se může v celém systému ujmout další robot.

Robot URL versus kinderčokolády:

Desítky hektarů ušetřených samolepek

Na samotnou symfonii synchronizovaných pohybů by dokázal každý fanoušek technologií zírat celou věčnost, ale já vlastně až teď a v plné síle pochopil nadšení managementu. Distribučními centry Amazonu projdou během roku miliardy podobných balíčků, takže i zdánlivě dílčí vylepšení má ohromný dopad na celek.



Amazon je pyšný také na to, že URL dokáže přilepit štítek i na zprohýbaný povrch obálek. Pomáhá mu matice pneumatických aktuátorů, které připomínají lidskou dlaň

Pokud by se díky variabilitě velikosti štítku ušetřil na každém balíčku byť jediný centimetr čtvereční papíru, za rok to dělá zhruba šedesát hektarů samolepek. Kdybychom to přepočítali na polepené fabie, potřebovali bychom jich… Ne, tuto matematiku už přenechám ostatním.

Posvátný papír

Papír je pro Amazon to samé, co pro Teslu lithium, když jsem se tedy zeptal, jaká je budoucnost papírové balící techniky a jestli ho mají po kovidu dost, Patu Lindnerovi, viceprezidentovi pro mechatroniku & sustainable packaging, se jen rozzářily oči dojetím a odpověděl: „Bright! The future of paper is bright!“



Papíru všech forem je v Amazonu ještě více než lidí a robotů dohromady

Pro kontext, už jsme na to možná zapomněli, ale není to opravdu tak dlouho, co se kvůli pandemickým uzavírkám rozdrolily celé řetězce just-in-time výroby a skladování a nechyběly zdaleka jen čipy, ale ano, dokonce i karton a další podoby papírového obalového materiálu.

Amazon potřebuje každý den astronomické množství papíru, laboratoře v Seattlu, Bostonu a Vercelli proto i v tomto případě hledají způsob, jak ho pro výrobu balíčku použít co nejméně.

Tady polož balíček a stane se kouzlo

Není proto divu, že největší zájem novinářského publika vzbudila mašinka APT (Automated Packaging Technology), do které operátor položí nějakou tu blbinu z e-shopu, zmáčkne knoflík a během sekundy či dvou se cosi stane. Věc zmizí v útrobách a stroj vyplivne hotový papírový balíček. Zázrak!



APT v celé své kráse, aneb po tomto touží každý, kdo nerad balí vánoční dárky

Výsledkem přitom není automaticky skládaná pravoúhlá krabice z kartonu – to bychom zabučeli nudou –, ale jakási přímo v mašině vyrobená obálka z poměrně tenkého recyklovaného papíru, který se odvíjí z velké role na zádi.

Vypadá to jednoduše, nikde ale pořádně není vidět žádný šev lepení a místo umělohmotných bublinek chrání obsah před otřesy chytrá konstrukce z vlastního papíru.

APT a vytvoření balíčku během sekundy:

Suma sumárum, i tento stroj dokáže ušetřit hromadu materiálu a zároveň může podpořit mantru oné udržitelnosti, která nemá optikou velikosti Amazonu rozměr pouze environmentální, ale pochopitelně také (a především) ekonomický.

Pokud se chytřejším balením ušetří nějaký ten decimetr čtvereční, globální dopad na spotřebu obalové hmoty bude opět ohromný.

Tajemnější obálka než projekt Manhattan

Jen co jedna z obálek dopadla do koše, vytáhl jsem ji a s rozhodným postojem vyjádřil pozici, že ji už nehodlám vrátit a chci ji v redakční dílně důkladně prozkoumat pod lupou. Vedení laboratoře však bylo neoblomné, i tuto novinku totiž Amazon teprve zavádí a vyzrazení podpokličkové technologie by nejspíše překonalo i špionáž sovětů v projektu Manhattan.



Tady tu obálku si vezmu pro bližší prozkoumání, ano? Proboha ne! To nejde!

Tak či onak jsem Vercelli opouštěl s novou zkušeností, že next-gen robotika nespočívá jen v mediálně tolik atraktivních humanoidech (ne že by i na nich Amazon nepracoval), ale právě i v těchto strojích, které jsou dnes pro samotný byznys nejspíše ještě mnohem důležitější.

Miliardový fond: Chceme investovat i do Čechů

A protože ani Amazon Robotics a inovační laboratoře nedokážou všechno, firma před dvěma lety spustila investiční program pro startupy Industrial Innovation Fund, do kterého nalila miliardu dolarů. V italském Vercelli pak oznámila nový program Innovation Challenge, který se zaměří na reálné problémy právě z oblasti přípravy a doručování balíků.



Franziska Bossart, ředitelka Amazon Industrial Innovation Fund

Přihlásit se mohou startupy ve všech fázích vývoje počínaje byznysovými zelenáči na začátku cesty a konče těmi, kteří už mají reálný produkt. A ano, jak nám potvrdila Franziska Bossart, ředitelka fondu, nový program Innovation Challenge je samozřejmě otevřený i pro startupy z Česka a Slovenska.

Ruka z Kalifornie a italské čokolády

Někteří z těch, které už Amazon podporuje, přijeli i do Vercelli, a tak tu bylo k vidění třeba kolaborativní robotické rameno od kalifornských Mantis Robotics. Rameno zvesela a stále dokola přenášelo italské čokolády z jedné krabice do druhé, jakmile se k němu ale přiblížil člověk, okamžitě zpomalilo a posléze zcela zastavilo. Poté, co se vetřelec vzdálil, opět se automaticky rozjelo na plný výkon.

Mantis Robotics, čokolády a člověk:

Bezpečnost práce je klíčová a všechny podobné stroje dnes obklopuje buď fyzický plot, anebo právě některá z nových forem elektronického geofencingu. S nástupem další generace kolaborativních robotů, kteří budou pracovat v bezprostředním kontaktu s člověkem, je proto důležité, aby mu první tunové rameno nesmělým pohybem neutrhlo hlavu.

A právě to zkoušejí v Mantis Robotics, Amazon do nich investuje, no a pokud jednou technologie projde celým vývojovým kolečkem, doplní ostatní roboty, kteří se už dnes prohánějí v distribučních skladech od Seattlu po Kojetín. No a kdo ví, třeba tou dobou už budeme mít i plnotučný český Amazon a jeho amazonboxy. Ale to je už zase jiný příběh.

Cestu redaktora do Amazon Operations Innovation Lab v italském Vercelli hradila společnost Amazon