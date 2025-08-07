Tady se příplatek vyplatí. Test grafické karty Asus TUF Gaming RX 9070 XT O16G

Většinou dražší grafické karty kritizujeme, že je příplatek za chladič příliš vysoký a neúměrný, u modelu Asus TUF Gaming RX 9070 XT O16G tomu tak není.
16 GB VRAM
Vysoký výkon
Příznivá cena
Nvidia je lepší pro produktivitu
7,5
V této recenzi se nejen podíváme na konkrétní grafickou kartu, ale šířeji si rozebereme kontext, situaci na trhu, a dokonce i přetaktování. Za poslední měsíce šly dolů ceny, s čímž se kvůli jejich přemrštěnosti dalo počítat. Dříve jsme tedy často doporučovali s nákupem nové grafiky počkat, ale teď už je dobrá doba, výhledově mohou jít ceny dolů i nahoru.
Co se naopak moc neměnilo, to jsou rozdíly mezi grafikami. Nijak dramaticky jiný není ani výkon s novými ovladači (byť nějaký posun u Radeonů vůči GeForce jde vidět), ale moc se neproměňuje ani poměry ceny a výkonu. Procentuální rozdíly mezi cenami konkurenčních značek jsou podobné, ale celkově ceny klesly, takže v rozložení sil se toho tolik nezměnilo, byť zákazník ušetří.
Asus TUF Gaming RX 9070 XT O16G
Tentokrát mám na recenzi model Asus TUF Gaming RX 9070 XT O16G, jenž spadá spíše do prémiového segmentu trhu. Má velký a propracovaný chladič, použité materiály jsou kvalitní a k dispozici jsou i dva BIOSy. Rozměrově jde o větší kartu, takže s délkou 330 mm a s více než třemi sloty na šířku můžete mít problém ji umístit do menší sestavy.
