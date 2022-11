Synology Surveillance Station 9 zlepšuje pokročilé monitorování i díky umělé inteligenci

NAS už je dnes poměrně běžné zařízení ve firmách a domácnostech, které se primárně používá pro zálohování a ukládání dat, ke kterému mohou přistupovat všichni povolení v lokální síti nebo dokonce vzdáleně. Stále větší roli u zařízení NAS ale hraje i software, který nabízí spoustu aplikací s chytrým propojením na různé služby. Moderní NASy totiž mají výkonnou výbavu s vícejádrovými procesory a je to vlastně takový malý počítač.

Jednou z důležitých aplikací, která byla dříve i dnes v rámci samostatného zařízení, je kamerový systém. Synology má vlastní systém Surveillance Station v nejnovější deváté generaci, která přináší spoustu novinek.

Surveillance Station 9 pro efektivní zabezpečení

Nový systém monitoringu od Synology nabízí spoustu nových technologií, které se hodí pro zabezpečení jak domácnosti, tak i firem. Prostředí bylo zjednodušeno a „vyčištěno“ tak, aby uživatel měl snadný přehled o tom, co se děje v reálném čase, ale i v historickém záznamu.

Šikovná Mapa pro jednoduchý pohled rozmístění kamer v objektu už podporuje více vrstev, což se hodí pro systémy zahrnující velké množství kamer a při detekci varování je jasně vidět, kde nastal problém. Pro rozsáhlejší instalace, propojující i vzdálené kamery, se hodí podpora OpenMaps a Google Maps.

Surveillance Station 9 totiž zvládne stovky kamer, které je možné i rychle přidávat a to i dávkově, což se při velkém nasazení nebo změně hodí. Z aplikace se lze v rámci centrální správy propojit do různých NASů, na které jsou kamery napojené, přičemž není nutné se přihlašovat do každého zvlášť. Veškerá spojení a přenosy dat jsou šifrovaná ať už pomocí https nebo srtp pro streamované video z kamer. Šifrovaná jsou i uložená videa v úložišti, která mají samostatný šifrovací klíč oproti běžnému šifrování disku.

Cloud i umělá inteligence

Spoléhat jen na lokálně uložená data je značně riskantní, proto je nutné pracovat i se zálohou do cloudu. Synology C2 řeší přesně tento problém, ale za měsíční poplatek, který startuje od jednoho dolaru za jeden stream.

Fenoménem posledních let je umělá inteligence a její efektivní použití, což nechybí ani zde. Systém dokáže analyzovat vybranou část obrazu pro detekci objektů, rozpoznávání registračních značek vozidel, obličejů lidí, počítání počtu lidí a podobně. V opačném směru jsou ale k dispozici i možnosti pro zachování soukromí.

Tyto události lze automatizovat s potřebnými úlohami a mohou se posílat do dalších zabezpečovacích systémů nebo třeba do chytré domácnosti.

Jaký NAS bude nejlepší?

Nahrávání videa, jeho zpracování a případné „chytrosti“ okolo vyžadují potřebný hardware dle toho, v jaké kvalitě budete z kamer nahrávat, na jak dlouhou dobu budete chtít záznam uložit a podobně.

Synology má pro výběr ideálního NASu jednoduchý nástroj, kde je možné navolit konkrétní specifikace a dostanete seznam zařízení, které danou specifikaci zvládnou.