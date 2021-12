Synology RT6600ax bude výkonný router s Wi-Fi 6 a funkcí, na kterou Evropané nemají nárok

Je to pět let od doby, co Synology uvedl svůj první Wi-Fi router. Na původní model RT1900ac firma krátce nato navázala rychlejším RT2600ac a o dva roky později navázala MR2200ac s podporou mesh sítí. Na nástupce, který bude rychlejší, lépe vybavený a nabídne i Wi-Fi 6, si budeme muset počkat až do příštího roku. Firma minulý týden na akci Synology 2022 and beyond odhalila novinku RT6600ax, jež dorazí v prvním čtvrtletí.

Jde o třípásmový Wi-Fi router s šesti anténami a celkovou propustností až 6600 Mb/s. Při využití Wi-Fi 6 nabídne až 600 Mb/s v 2,4GHz pásmu, a 4800 + 1200 Mb/s v 5GHz pásmech. Synology překvapivě nepodporuje Wi-Fi 6E s 6GHz pásmem, zato v tom 5GHz si rozumí i s rozšířenými frekvencemi UNII-4 (5845 až 5925 MHz).

Ty ale zatím uvolnila jen americká FTC, v Evropě máme smůlu. Tyto frekvence jsou přitom důležité pro optimální využití 5GHz pásma, neboť dovolují vytvořit 160 MHz široký kanál, který nezasahuje do spektra využívaného meteoradary. Síť tak po celou dobu bude mít plnou rychlost i bez výpadků, které by jinak způsobilo přepínání DFS.

Synology pak nově zahrnulo i 2,5Gb/s Ethernet, avšak jen na jednom konektoru. WAN a tři další LAN budou jen gigabitové. Model RT6600ax také bude možné spojit s více stejnými jednotkami do mesh sítě, v budoucnu bude možné jako satelity použít i další modely.

Ovládací software SRM 1.3 slibuje plnou podporu VLAN, další novinky zatím Synology tají. Aktualizace bude později dostupná i pro Wi-Fi routery RT2600ac a MR2200ac. Synology chystá také přepracovanou aplikaci DS router pro správu sítě z mobilu.