Svobodu pro sdílení! V Evropě vznikla občanská iniciativa za volné šíření souborů na internetu

Kolem sdílení autorsky chráněných děl na internetu už bylo mnoho rozepří a soudů, teď chce ale tuto otázku znovu pořádně rozdmýchat nová iniciativa Freedom to Share. Evropské sdružení nadšenců absolutně svobodného internetu chce docílit toho, aby bylo možné beztrestně sdílet i autorsky chráněné soubory, upozornil TorrentFreak.

Jde hlavně o legalizaci torrentových sítí, prostřednictvím kterých si uživatelé navzájem sdílí obrovské množství souborů. A mezi nimi jsou filmy a další autorsky chráněná díla. Torrentové sítě jsou přitom podle legislativy evropských zemí pro každého uživatele nezákonné, protože při jejich standardním užití dochází nejen ke stahování, ale také k dalšímu sdílení díla.

Podle iniciátorů kampaně Freedom to Share představuje aktuální legislativa překážku v přístupu k vědě a kultuře. Přitom argumentuje, že uvolnění legislativy by držitelům autorských práv nijak neuškodilo. Naopak prý může autorům pomoci, protože se díla rozšíří mezi daleko větší množství lidí než současnými, čistě legálními kanály.

Kampaň má podporu od italské nadace Wikimedia Foundation i od pirátských stran několika zemí. Jako mluvčí iniciativy vystupuje italský advokát Marco Ciurcina. Aktuálním cílem aktivistů je získat potřebných milion podpisů, což by zajistilo, že by se problematikou musela zabývat EU. Konkrétní návrh řešení, který by představitelům Unie k projednání předložili, však aktivisté zatím připravený nemají.