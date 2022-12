Svoboda slova na Twitteru končí u Muskova tryskáče. Elonjetu přistřihnul křídla

V únoru jsme psali o aktivitě Jacka Sweeneyho, který provozoval na sociální síti Twitter účet @ElonJet. V jeho rámci publikoval informace o pohybu soukromého letadla Elona Muska, což se generálnímu řediteli Tesly, SpaceX a nynějšímu majiteli Twitteru vůbec nelíbilo.

„Můžeš s tím přestat? Je to bezpečnostní riziko,“ těmito slovy údajně zahájil Musk konverzaci se Sweeneyem na podzim roku 2021. Následovala krátká výměna, během které Musk přišel s nabídkou ve výši pěti tisíc dolarů (cca 109 tisíc korun při tehdejším kursu) za to, když Sweeney účet ElonJet smaže.

Svoboda slova odcamcaď pocamcaď

Dne 27. října tohoto roku se Elon Musk po několika měsících kontroverzí a právních sporů stal majitelem Twitteru. Za možnost vlastnit jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí zaplatil 44 miliard amerických dolarů (cca 1 bilión korun). Jednalo se o jednu z největších transakcí převzetí společnosti do soukromých rukou.

Logicky vyvstala otázka, zda Musk nevyužije (nebo spíše nezneužije) získaného postavení k umlčení účtu, který mu očividně vadil. On sám na toto téma 7. listopadu uvedl: „Můj závazek ohledně svobody projevu se vztahuje i na to, že nezakážu účet, který sleduje mé letadlo, i když to představuje přímé riziko pro osobní bezpečnost.“

Jenže každý, kdo sleduje Elona Muska delší dobu, moc dobře ví, že jeho prohlášení mívají velmi proměnlivou trvanlivost. Bohužel to platí nejen pro termíny uvádění nejrůznějších produktů, jež jsou mnohdy plněny se zpožděním i několika let, ale i pro účet, který měl Musk v rámci svobody projevu tolerovat.

Elonovo letadlo prostě sledovat nebudeš!

Web Interesting Engineering v úterý informoval o tom, že Twitter zakázal účet @ElonJet. Odkazuje se přitom na Business Insider s tím, že Jacka Sweeneyho údajně počátkem prosince kontaktoval anonymní zaměstnanec Twitteru, který se s ním podělil o snímky obrazovky s interní komunikací v rámci firmy.

Na jednom z nich nová vedoucí oddělení důvěry a bezpečnosti Twitteru Elly Irwin požaduje, aby na účet @ElonJet bylo počínaje 2. prosincem aplikováno „těžké filtrování viditelnosti“, neboli takzvaný „shadowban“. Tato metoda se používá ke ztížení nalezení profilu nebo příspěvků uživatele, aniž by byl na tuto skutečnost upozorněn.

Na rozdíl od dočasného nebo trvalého zákazu, kdy uživatel nesmí na platformě zveřejňovat příspěvky, „shadowban“ uživateli umožňuje zveřejňovat obsah, ale ztěžuje jeho nalezení, a to dokonce i jeho sledujícím, čímž výrazně omezuje jeho dosah.

Pokud se budete chtít podívat, kam Elon Musk míří ve svém soukromém tryskáči, budete mít aktuálně smůlu. Na profilu @ElonJet se dočtete pouze to, že „Účet byl pozastaven.“ s dovětkem „Twitter pozastavuje účty, které porušují pravidla.“ Sám Sweeney se k pozastavení účtu na svém soukromém profilu zatím nevyjádřil.