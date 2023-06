Světové premiéry Blackview: Levný smartphone s integrovanou termokamerou a tiché Mini PC

Blackview rozšiřuje své portfolio elektroniky o nový model chytrého telefonu, tabletu a Mini PC:

Blackview BV8900 je smartphone s obří baterií a vestavěnou termokamerou

je smartphone s obří baterií a vestavěnou termokamerou Blackview Tab 11 WiFi je štíhlý 10" tablet s velkou bateriií

je štíhlý 10" tablet s velkou bateriií Blackview Mini PC MP200 je malý stolní počítač s parametry střední třídy a zajímavou cenou

Do smartphonu s obrněným tělem a rohy zpevněnými proti nárazu se výrobci podařilo vměstnat baterii s kapacitou 10 380 mAh. Maximální dobíjecí výkon činí 33 W. Hlavním lákadlem je ale termokamera Flir Lepton, jejíž senzor najdete hned v sousedství klasických fotoaparátů (64 a 5 Mpx). Díky termální kameře můžete například měřit teplotu různých povrchů nebo odhalit únik tepla z budovy.

Vedle toho lze Blackview BV8900 používat jako klasický outdoorový telefon s odolností IP68/IP69K. Obsahuje 6,5palcový Full HD+ IPS displej, procesor Helio P90 od Mediateku a 8 + 256 GB paměti. Telefon není určen pro 5G sítě (maximum je 4G/LTE), ale podporuje NFC a veškeré služby a aplikace Googlu. Běží na Androidu 13 s nadstavbou DokeOS 3.1. Novinka je v předprodeji na Aliexpressu za 7300 Kč.

Blackview Tab 11 WiFi se štíhlým hliníkovým tělem má ambici být univerzálním tabletem pro práci i zábavu. Obsahuje 10,4palcovou IPS obrazovku s rozlišením 1200 × 2000 bodů. Výkon zajišťuje čipset Mediatek MT8183, připraveno je 8 + 256 GB paměti. Tablet je vybaven baterií s kapacitou 8380 mAh, kterou lze dobíjet přes USB-C kabel maximálním výkonem 18 W.

K tabletu lze dokoupit příslušenství (klávesnice, obal, stylus) a přiblížit tak práci s ním počítači, musíte se ale obejít bez konektivity mobilních sítí. Novinka je v prodeji ve dvou barvách (šedá, zelená) na Aliexpressu za 4300 Kč.

Blackview Mini PC MP200 je „počítač pro práci, studium a zábavu“. Co to znamená? Že za necelých 10 tisíc korun rozhodně nedostanete herní monstrum, ale na jednodušší hry to stačit bude. Šestijádrový procesor Intel Core i5-11400H je střední třída, čemuž odpovídá i 16 GB RAM DDR4 a SSD o kapacitě 512 GB (lze rozšířit až na 512 GB RAM a 2 TB).

Výrobce se dušuje, že se silně zaměřil na chlazení. Teplo odvádí ventilátor s 4300 otáčkami za minutu a hluk vycházející ze sestavy nemá překonat hodnotu 39 dB. Jinak tu máme čtyři porty USB 3.2 Gen 2, jedno „céčko“, DisplayPort a HDMI 2.0, takže připojíte až tři displeje. Konektivitu zajišťuje klasická kabelová síťová karta (100/1000 Mbit/s), Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Nechybí ani předinstalovaný operačním systémem Window 11 Pro. Počítač je v prodeji na Aliexpressu za 9500 Kč.