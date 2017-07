Zprvu to vypadalo jako cílený útok na Ukrajinu. Pak se však nákaza rozšířila i do dalších zemí. Malware šifroval počítače a žádal výkupné, nicméně experti zjistili, že data stejně nedokáže nikdy vrátit do původní podoby. Byl to nebezpečný virus-ničitel, tzv. wiper.