Svět hoří a Google na svých chytrých displejích začne ukazovat kvalitu vzduchu

Kdo pozorně sledoval zprávy posledních týdnů, mohl si všimnout opakujícího se tématu - lesní požáry. V plamenech se ocitl jih Turecka, Alžírsko, Kalifornie nebo třeba Řecko, kde je situace natolik zlá, že tam vyrazili pomáhat i čeští hasiči. A s klimatickými změnami se očekává, podobných jevů bude přibývat. Google se proto rozhodl na svých chytrých displejích Nest Hub ukazovat kvalitu vzduchu, aby lidé byli upozorněni, pokud jejich okolí začne být příliš začouzené.

Novinka prozatím bude spuštěna v několika místech USA, přičemž Google avizoval, že ji časem rozšíří do dalších regionů. V meteorologickém doplňku na displejích se objeví nový údaj Index kvality vzduchu, jenž bude ukazovat číslo od 0 do 500. Jakmile bude zelené, vzduch je v pořádku. Čím víc bude tmavnout, tím víc by uživatelé měli být na pozoru, červená je pak maximum značící hazardní hodnoty.

Údaje na americkém trhu budou pocházet od americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Odkud je Google bude brát v dalších lokalitách, zatím není známo, ale kvalitu vzduchu vždy monitorují místní úřady, u nás Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

K získání nových informací ani nebude nutné vlastnit přímo Nest Hub, informacemi bude disponovat i samotný Google asistent. Stačí se jej zeptat, jaká je aktuální kvalita vzduchu, případně lze požádat, aby upozornil, pokud se kvalita dostane na nebezpečné úrovně.

Může to působit jako drobnost, v jádru to vlastně drobnost je. Ale funkce přichází v době, kdy požáry začínají být skutečně rozsáhlý problém, navíc v pondělní zveřejněná zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) upozorňuje, že se stoupajícími teplotami bude podobných extrémů přibývat. Dokonce existuje výhled Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, podle kterého lesní požáry mohou začít být ve větší míře problém i u nás.