Svěřte se počítači! Rozhovor s Pavlem Matějkou, vědcem, který se zabývá strojovou analýzou řeči

Kdo je Pavel Matějka

Pavel Matějka v současnosti působí jako vědecký pracovník ve výzkumné skupině Speech@ FIT na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, kde se zabývá zejména rozpoznáváním mluvčího a identifikací jazyků. Tyto oblasti prohluboval také v zahraničí, kde strávil více než dva roky postupně na Oregon Graduate Institute of Science and Technology, USA a BBN Technologies, Cambridge, USA. Publikoval více než padesát článků v odborných publikacích a na mezinárodních konferencích a zúčastnil se několika mezinárodních soutěží na identifikaci jazyka a mluvčího s excelentními výsledky.

Aktuálně pracuje na projektu DeePsy, kde je hlavním cílem poskytnout automatickou a systematickou zpětnou vazbu psychoterapeutům na jejich sezení s klienty. Je rovněž spoluzakladatelem společnosti Phonexia, která vyvíjí komerční řešení pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Matějka se zapojil také do projektu Eccedu, který se zaměřuje na komplexní vzdělávání v IT oblasti. V rámci letního programu Eccedu představí juniorním developerům téma Zpracování hlasu v IT projektech.