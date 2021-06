Svérázný antivirový mág John McAfee spáchal sebevraždu. Čekal ve vězení na vydání do USA

Svérázný zakladatel jedné ze softwarových ikon John McAfee spáchal sebevraždu, píše deník El País. Pětasedmdesátiletého investora loni na podzim zatkla španělská policie pro podezření z daňových podvodů a McAfee od té doby čekal na brzké vydání do Spojených států amerických.

V USA čelí obvinění, že oklamal investory v oblasti kryptoměn a se společníky si tak přišel až na 13 milionů dolarů.



McAfee spáchal sebevraždu, píše El País

John McAfee v roce 1987 založil společnost McAfee Associates, kterou vedl do roku 1994. Firma vyvinula jeden z prvních úspěšných antivirových programů na tehdejším trhu a v roce 2011 ji pohltil Intel. O šest let později se bezpečnostní společnost opět osamostatnila, aby se loni na podzim po dlouhé přestávce vrátila zpět na burzu Nasdaq.

Po odchodu se McAfee věnoval hromadě kontroverzních projektů a pouštěl se do ostré kritiky své někdejší firmy. V roce 2013 například natočil bizarní video, ve kterém radil, jak program nadobro odinstalovat.

Jak odinstalovat McAfee podle Johna McAfeeho:

O rok dříve jej začala vyšetřovat policie v Belize pro podezření z výroby drog, vraždy souseda a držení střelných zbraní. McAfee tehdy s využitím dvojníka ilegálně překročil hranici do sousední Guatemaly, kde byl ovšem zatčen. Ve vazbě pak dle svých slov simuloval srdeční slabost, či snad lehčí infarkt, a to mu společně s hromadou odvolání pomohlo k tomu, že byl nakonec na sklonku roku deportován zpět do USA.

V roce 2015 se nechal slyšet, že bude kandidovat na amerického prezidenta a o rok později zkusil štěstí s aplikací Demonsaw, která měla nabídnou bezpečnou komunikaci a sdílení souborů.

V závěru života se věnoval kryptoměnám a opět svérázně, což se mu nakonec nejspíše stalo osudným.