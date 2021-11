Švédové vyzývají Evropskou unii, aby zakázala těžbu kryptoměn. Bojí se o životní prostředí

Ceny kryptoměn neustále rostou, a i když je to pro těžaře dobrá zpráva, znamená to také, že se do těžby pouští stále více lidí. Z toho logicky vyplývá, že se na těžbu bitcoinů a jiných virtuálních měn spotřebovává více a více elektrické energie. Švédsko považuje dopad této činnosti na životní prostředí za natolik závažný, že ji chce v Evropě zcela zakázat.

Zpravodajský web Euronews informuje o společném stanovisku dvou ředitelů – Erika Thedéena (ředitel švédského úřadu pro finanční dohled) a Björna Risingera (ředitel švédské agentury pro ochranu životního prostředí) – kteří uvedli, že rostoucí těžba kryptoměn v zemi a s ní související růst spotřeby elektřiny ohrožuje schopnost země splnit cíle stanovené v Pařížské klimatické dohodě.

Zakažme těžbu kryptoměn!

Ředitelé vrcholných švédských finančních a environmentálních regulačních orgánů proto v otevřeném dopise vyzvali k zákazu těžby kryptoměn typu „proof-of-work“ v celé Evropské unii. Dále podněcují, aby Švédsko znemožnilo zakládání nových provozů pro těžbu kryptoměn a aby bylo společnostem, jež obchodují s kryptoměnami a investují do nich, zakázáno označovat se za ekologicky udržitelné.

Systém „proof of work“ se používá k těžbě mnoha kryptoměn včetně dvou největších – bitcoinu a etherea. V rámci tohoto systému musí počítače řešit složité matematické hádanky, aby mohly potvrdit transakce, k nimž dochází v dané síti.

Celý proces je navržen tak, že je s rostoucím počtem bloků ověřených transakcí stále náročnější, což v praxi znamená, že je zapotřebí více výpočetního výkonu, a tedy i energie. To vede k závodům mezi těžaři, kteří soutěží o to, kdo první potvrdí nový blok a získá odměnu v podobě nové krypto „mince“. Platí přitom, že čím výkonnější hardware máte, tím větší je pravděpodobnost, že „minci“ získáte.

Kryptoměny a klimatické změny

Erik Thedéen a Björn Risinger uvádějí, že spotřeba elektrické energie kvůli těžbě bitcoinů ve Švédsku vzrostla od dubna do srpna o „několik stovek procent“ a nyní odpovídá spotřebě 200 tisíc domácností.

„Kryptoměny jsou z pohledu klimatických změn hrozbou – energeticky náročná těžba by měla být zakázána,“ deklarují ve svém prohlášení. „Univerzita v Cambridge a Digiconomist odhadují, že na těžbu dvou největších krypto-aktiv – bitcoinu a etherea – se spotřebuje ročně dohromady přibližně dvakrát více elektřiny, než kolik jí spotřebuje celé Švédsko.“

„V současné době je za použití stejné energie, jaká je potřeba k vytěžení jednoho bitcoinu, možné ujet s elektromobilem střední velikosti 1,8 milionů kilometrů," ukazují ředitelé na názorném příkladu. „To odpovídá čtyřiceti čtyřem objezdům zeměkoule. Každý den se přitom vytěží 900 bitcoinů. To opravdu není rozumné využití naší obnovitelné energie.“

Levná elektřina láká těžaře

Švédsko má relativně nízké ceny elektřiny díky tomu, že se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energie. Paradoxně právě tyto nízké náklady lákají těžaře a mají negativní dopad na životní prostředí. Problém se zhoršil poté, co Čína před několika měsíci prohlásila těžbu kryptoměn za nelegální, což těžaře donutilo přesunout se jinam – mimo jiné i do Švédska.

Ne všichni s hodnocením zástupců švédských orgánů souhlasí. Pařížská alternativní investiční společnost Melanion Capital uvedla: „Tvrzení, že těžaři bitcoinů ohrožují elektrickou síť, je zcela mylné. Absence politické protiváhy by neměla být brána jako příležitost k zavedení opatření, která činí odvětví nezákonným.“