Svatý grál sportovní cyklistiky. Co je wattmetr a proč jej také potřebujete

Wattmetr (anglicky power meter) je gadget, který jsme na MobilManii ještě neměli. Je to zařízení, které velmi přesně měří výkon, který vyvíjí cyklista při jízdě. Pokud na kole jezdíte hlavně do samoobsluhy pro rohlíky, wattmetr nepotřebujete. Ale jestli máte sportovní a závodní ambice, pak by vás tohle téma mělo zajímat.

Pokud běháte na dráze nebo plavete v bazéně, odevzdaný výkon přímo koreluje rychlostí, resp. dosaženým časem. I tady je proměnných více, ale právě na kole hrají daleko významnější roli. Rychlost cyklisty se zásadně liší při jízdě z kopce a do kopce. Je rozdíl, jestli na tenkých silničních pneumatikách letíte po hladkém asfaltu, nebo se na horském kole plahočíte v hlubokém bahně. Přitom odevzdaný výkon může být stejný. Záleží na aerodynamickém odporu, větru, hmotnosti jezdce atd. Wattmetr pracuje bez ohledu na frekvenci šlapání nebo zařazený převodový stupeň.

V minulosti se trenéři snažili určit výkon cyklisty pomocí řady souvisejících veličin. Problém byl, že složitost postupu je srovnatelná s raketovou vědou, takže to dostatečně dobře uměla jen hrstka kvalitních trenérů. Pak přišly wattmetry a najednou byl výkon dostupný přímo při jízdě a zcela přesně. Prvně byly neskutečně drahé, takže si je mohly dovolit jen špičkové závodní týmy. Ale jak už to tak s technologiemi bývá, během pár let cena klesala a dneska si může wattmetr pořídit i amatér.

Na trénink i na závody

Přesné měření výkonu umožňuje sledovat cyklistovu formu a její vývoj v čase. Díky wattmetru lze přesně dávkovat tréninkovou zátěž, což je zcela zásadní pro růst výkonnosti. Pokud totiž tělo zatížíte málo, nebude reagovat, neporoste jeho výkonnost. Pokud tělo přetížíte moc, tak si ublížíte a výkonnost také neporoste. Najít optimální tréninkovou dávku stále není nic jednoduchého, ale wattmetr z tohoto procesu odstraní haldu neznámých, takže to zvládne i dobře edukovaný amatér.

Wattmetr umožní srovnat mezi sebou jízdu na dvou odlišných tratích, za odlišných podmínek. A hodí se nejen při tréninku, ale i při závodě. Třeba k tomu, abyste se nenechali strhnout atmosférou a nepřepálili začátek. Díky wattmetru si pohlídáte výkon, který vaše tělo unese po celou dobu závodu.

Na trhu je řada různých řešení v různých cenových hladinách. Výkon je možné měřit na pedálech, v zadním náboji, napětím řetězu, wattmetr může být integrovaný v převodníku, nebo nalisovaný na klice. Právě takové řešení značky Inpeak začínáme testovat.

Inpeak pro a proti

Zásadní výhodou Inpeaku je cena. Zatímco třeba pedály Garmin Vector 3 stojí 22 tisíc, Inpeak se dá pořídit už za 6 900 Kč. Buď tak, že si od nich koupíte novou kliku, nebo jim pošlete vaši stávající a oni vám ji z jedné strany ozdobí nálepkou, z druhé strany drobným modulem. Inpeak má české zastoupení (www.inpeakstore.cz), takže celá operace trvala nějakých deset dní včetně odeslání, instalace a vrácení na mou adresu.

Nevýhodou je, že zatímco zmíněný Garmin měří každou nohu zvlášť, Inpeak měří pouze levou a hodnoty násobí. Další nevýhodou je, že zatímco pedály od Garminu přehodíte během minuty na jiné kolo, s klikou to bude trochu složitější. Nicméně co se přesnosti týče, Inpeak je zcela srovnatelný i s násobně dražšími konkurenty.

Modul má 5 centimetrů na délku, napájí ho knoflíková baterie, která udrží zařízení v chodu asi 200 hodin jízdy. K wattmetru potřebujete zařízení, na kterém data zobrazíte. Díky standardům ANT+ a Bluetooth Smart to mohou být chytré hodinky, smartphone, nebo cyklopočítač.

Wattmetr se „zobrazovačem“ spárujete podobně, jako když k mobilu připojujete bezdrátová sluchátka. Dalším krokem je kalibrace. Tu je nutné udělat po každé instalaci a doporučuje se udělat ji třeba při výrazných změnách počasí. Proces trvá pár desítek sekund, takže v praxi není problém kalibrovat před každou jízdou.

Tolik úvod do fenoménu jménem wattmetr a já se pouštím do testu tohoto konkrétního modelu.