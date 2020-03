Suunto 7: Svatba Googlu se sportem je zajímavý experiment bez happyendu

Suunto je v oblasti sportovních hodinek legenda. Trochu ale zaspala trend, kdy se začaly přidávat chytré funkce. Ani sportovci nesportují celý den a chtějí využívat své hodinky, i když sesednou z kola, zují běžecké boty, vylezou z bazénu... Aby Finové dohnali ujíždějící vlak, pustili se do experimentu – zkoušejí dohnat chytré funkce tím, že vezmou od Googlu operační systém Wear OS a naroubují na něj svoji sportovní platformu.

Problém je, že Wear OS není v nejlepší formě. Minimálně ve srovnání s Apple Watch, které jedou na plné obrátky a ovládají trh. Google v téhle oblasti stagnuje a potřebná razantní změna je v nedohlednu. Také integrace sportovní platformy od Suunta není ideální. O data se přetahuje s Google Fit, takže kroky a spánek vidíte v mobilu v jedné aplikaci, záznamy sportovních aktivit ve druhé.

Wear OS umí skvělé věci, ale draze za to platí energií. Bez aktivní GPS se dostanete na dva dny. Na poměry těch opravdu chytrých chytrých hodinek (právě Apple Watch a Wear OS) je to standard, ale na sportovní hodinky je to málo.

Slabý je i monitor srdečního tepu. Na rozdíl od většiny konkurentů měří jen jednou za 15 minut, až při „workoutu“ každou sekundu. A když už měří, tak měří nepřesně. Nejen ve srovnání s hrudním pásem, ale i oproti jiným hodinkám. Další body dolů.

Co se povedlo

Abych jen nehanil, tak se povedla kombinace dotykového displeje a tlačítek. Aplikace zvládnete na dotykové ploše, při sportu se naopak hodí ovládání jasně hmatatelnými knoflíky se zřetelným cvaknutím při stisku. Praktická je možnost ukládat mapy přímo do paměti hodinek, takže pak do terénu můžete vyrazit bez telefonu. Líbí se mi design hodinek a řada barevných variant, které jsou k dispozici.

Skvělý je také ciferník s tzv. heatmapou. Suunto tady využívá veškeré trasy, které za celou historii nasbírali uživatelé hodinek této značky. V aplikaci heatmapu vidíte v mapě – čím výraznější trasa, tím častěji se na ní pohybují sportovci, což pravděpodobně znamená, že je to vhodné/hezké místo pro ten který sport.

Trasy totiž můžete filtrovat podle druhu aktivity, protože jinak vypadá ideální terén pro běh, jinak pro horské kolo atd. Stejná heatmapa (tentokrát bez podkladové mapy) se zobrazuje i na ciferníku a mění se s aktuální zeměpisnou polohou hodinek, takže stačí jediný pohled a okamžitě víte, jestli je kolem vás vhodný terén pro zvolený sport. Skvělé, praktické, efektní.

Sečteno a podrtženo: potenciál, ale také rozpaky. Specialista na sportovní elektroniku DC Rainmaker Suunto 7 označil za nejlepší chytré hodinky, které kdy Suunto udělalo a nejhorší sportovní hodinky, které kdy Suunto udělalo. A nepomáhá ani sebevědomá cena 12 600 Kč.

Suunto 7 ve zkratce