Šušká se o sloučení Google Meet a Duo. Obě služby nyní míří do televizorů

Google aktuálně provozuje dvě služby pro video hovory – Meet a Duo. Zatímco první se zaměřuje na firemní zákazníky, druhá je pro ty klasické. Hranice se ale pomalu stírají a šušká se o sloučení. Obě navíc nyní míří na televizory, byť v různých podobách.

V nedávné době Google uvedl poměrně zajímavou novinku, kdy je možné videokonference z Google Meet nativně streamovat na televizor skrze Cast, tedy buď přímo Chromecast zařízení, či jiné s podporou této technologie. To se může hodit, pokud máte jen jeden monitor a chcete si jej uvolnit pro jinou práci, zatímco sledujete hovor.

Zároveň se ale Google pochlubil s plánem dostat na televizory i Google Duo. Jenže zde nemluví o Chromecastu, ale o Android TV. Lze tak očekávat aplikaci podobně, jako máme v telefonech. Otázkou pouze zůstává, zda bude vyžadována webkamera, či bude fungovat i bez ní podobně, jako třeba Home Hub, který také kameru nemá a i video hovory přijímat může.

Prozatím firma nezveřejnila detaily, kdy a jak bude Duo na televizorech fungovat – nastat by tak mělo v následujících týdnech. Společně s tím se ale začínají objevovat informace o tom, že internetový gigant chce v rámci svých služeb upřednostnit Meet oproti Duu. Duo je totiž od počátku zaměřené na běžné uživatele a dokonce se dočkalo větší integrace do Androidu. Díky tomu získalo poměrně velkou uživatelskou základnu a nedošlo k jeho zrušení, jako tomu bylo u jeho bratříčka Alla.

Google začíná upřednostňovat Meet

Meet je oproti tomu od počátku zaměřený na firemní zákazníky a byť je k dispozici i zdarma, dodatečné funkce a vyšší limity jsou pro platící uživatele v rámci G Suite. Před několika měsíci navíc došlo k rozšíření i pro běžné uživatele a služba byla integrována přímo do Gmailu, ze kterého se stává centrum produktivity u Googlu.

I bez spekulací by tak nebylo velkým překvapením, když by ke sloučení došlo. Za sebe, jakožto uživatele Dua, se jen obávám, aby nedošlo k odpojení služby z Androidu. Současná integrace do kontaktů i seznamu hovorů je skvělá a Meet nic podobného nemá. Stejně tak nefunguje tolik intuitivně, jako právě Duo a tak doufám, že ke sloučení nedojde.

