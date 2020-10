Surface Laptop Go je nový notebook od Microsoftu. Nabídne za nižší cenu příjemnou výbavu

Podzimní novinky Microsoftu významně poznamenala nová realita. Loni Microsoft lákal na rozkládací telefon a notebook s dvojitým displejem, připravoval Windows 10 X a čekalo se, že obě novinky přijdou konečně nyní na trh. Microsoft představil ale jiné dvě hlavní novinky: vylepšený Surface Pro X, který dostal lepší ARM procesor a nové barevné provedení ale především nový Surface Laptop Go.

Představení Surface Pro X a Surface Laptop Go (s anglickými titulky)

Místo cílení prémiové kategorie na velmi úzkou skupinu zákazníků tu je ale něco nového - levný notebook pro domácí vzdělávání a práci.

S přídomkem Go nabízí Microsoft už tablet Surface Go, ale ten popravdě trápí pomalý procesor, titěrný displej a nutnost kupovat drahou klávesnici. Surface Laptop Go ale do této kategorie nepatří, byť se to samozřejmě bez ústupků neobešlo.

Především ale zůstává to hlavní, co na počítačích z rodiny Surface oceňujeme především: výborná ergonomie, skvělá klávesnice, přesný touchpad, věrný displej a příjemná výdrž.

Zmenšený klasický Surface Laptop

Nový Surface Laptop Go je zmenšenou verzí základního Surface Laptopu. Víko a povrch klávesnice je z hliníku, spodní část z kompozitu plastu a skleněných vláken. Dotykový displej s úhlopříčkou 12,45" a poměrem stran 3:2 nabídne rozlišení 1536 × 1024 (148 ppi). Tyto nezvyklé parametry odpovídají hustotě pixelů FullHD panelu s úhlopříčkou necelých 15 palců. Tedy něco mezi běžnými 14" a 15,6" FullHD notebooky. Základní (a dražší) Surface Laptop 3 má hustotu 201 ppi.

Obraz tedy bude na dostupné úhlopříčce rozumně jemný a byť nedokáže zobrazit 1:1 rozlišení FullHD, na výšku to nižší rozlišení nebude zas o tolik menší. Od displeje v Surface Laptopu Go ale můžeme čekat příkladnou barevnou věrnost a vysoký jas, což mezi notebooky v ceně pod dvacet tisíc rozhodně není běžné.

Procesor bez ústupků

Hlavně Microsoft nepoužil v Go verzi Laptopu mizerný procesor. Je tu Core i5-1035G1, tedy standardní rozumně rychlý procesor minulé 10. generace. Počítač tedy určitě bude reagovat svižně bez nějakých otravných záškubů. Nízká startovací cena ale znamená jen 4GB paměti a 64GB eMMC disk. To rozhodně nemůžeme doporučit, takže uvažujme minimálně o verzi s 8 GB a 128 GB SSD. V nabídce bude i verze s 256 GB SSD.

Velký ústupek od výbavy všech ostatních modelů Surface představuje chybějící přihlašování obličejem. Místo toho najdete čtečku otisků ve vypínači na klávesnici. Ta nejlevnější výbava i5/4/64 přitom nemá ani tu čtečku otisků. Nejsem si zatím jist, jak moc to zhorší uživatelský zážitek, popravdě je pro mne přihlašovací kamera klíčovou výbavou notebooku. Kamera tady umí jen 720p, ale Microsoft nepoužívá mizernou optiku, takže se dá čekat ostrý obraz se slušným dynamickým rozsahem. Videokonference stejně podporují jen těch 720p.

Mezi konektory najdete USB-C, USB, audio a Surface konektor. Do USB-C můžete případně připojit monitor a nejspíš i napájení.

Notebook se ale opět nabíjí přes Surface konektor přibaleným 39W adaptérem. Microsoft slibuje nabití na 80% kapacity za něco málo přes hodinu. Udávaná výdrž 13 hodin by i v případě reálné o čtvrtinu nižší měla stačit.

Technické specifikace Displej 12,45” PixelSense, 1536 x 1024 (148 PPI) 3:2, desetibodový dotyk, senzor osvětlení Procesor Intel Core i5-1035G1 Processor Grafika Intel UHD Graphics Trackpad Skleněný Precision trackpad 115 mm × 76.66 mm, pětiprstá gesta Klávesnice Podsvícená plné velikosti s 1,3mm stiskem Paměť 4GB nebo 8GB LPDDR4x RAM Disk 64GB eMMC nebo 128GB, 256GB SSD Přihlašování čtečka otisků ve vypínači (ne v případě nejnižší konfigurace 4/64) Network WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 Akumulátor Výdrž až 13 h, nabití na 80% za něco málo přes hodinu Adaptér 39W Kamera 720p HD f2.0 camera, dva Studio Mikrofony s velkým dosahem Reproduktory Omnisonic Speakers v klávesnici s podporou Dolby Konektory USB-C, USB-A, 3,5 mm jack, Surface Connect port Rozměry 278,18mm × 205.67mm × 15.69mm Materiál Vršek z hliníku, základna z polykarbonátového kompozitu se skleněnými vlákny Barvy Ice Blue, Sandstone a Platinum Hmotnost 1,11 g Software Windows 10 Home v S režimu, Microsoft 365 Family 30-day trial

Cena lepší jak Surface Go 2 s klávesnicí

Základní cena Surface Laptop Go startuje v USA na 549 dolarech. Českou cenu neznáme, ale Surface Go 2 v konfiguraci za 549 dolarů se u nás prodává za 17 490 Kč. Cenový rozdíl mezi konfiguracemi 4/64 a 8/128 v případě Surface Go 2 činí 4000 Kč. Z toho tedy můžeme odhadnout, že základní cena Surface Laptop Go bude u nás začínat na 17 490 Kč, ale minimální rozumná konfigurace bude stát 21 490 Kč. Větší klasický Surface Laptop 3 se stejnou kombinací procesoru a paměti přitom stojí 31 990 Kč.

Ceny to tedy nejsou rozhodně nejnižší ve srovnání s dostupnou konkurencí, na druhou stranu půjde o zajímavě levnější alternativu k velkému Laptopu. Surface Go 2 s klávesnicí stojí podobně a to má horší procesor a menší (byť jemnější) displej.