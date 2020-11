Superpočítače v Česku: Moc se o nic neví, ale brzy se vrátíme do světové špičky

Začněme zdola. Zejména na přelomu let 2017-2018 byste našli svým způsobem špičkový superpočítač v kdejakém zaprášeném skladu a garáži v sousedství. Tedy, je to trošku nadsázka, není ale příliš daleko od pravdy, sám jsme jich totiž pár viděl.

15 PFLOPS a i ty 2 PFLOPS by měly bohatě stačit v umístění v žebříčku TOP500, jehož nejpomalejší stroj Huawei Graham disponuje změřeným výkonem 1,2 PFLOPS. Jenže jde právě o to slovíčko změřeným. Stručně řečeno, do tabulky se dostanou jen ty stroje, jejichž reálný výkon změřil standardizovaný benchmark organizátorů. A ten v praxi pochopitelně dosahuje mnohem nižších hodnot.

Tuzemští vědci

Malé superpočítače kryptoměnových těžařů a průmyslové clustery doplňuje ještě česká věda. K těm medializovanějším mašinám patří například superpočítače Českého hydrometeorologického ústavu, na kterých zpracovává svoje předpovědní modely.



Výpočetní sál ČHMÚ v roce 1985: Ing. Krištůfek a paní Šťastná zakládají pásky se staničními daty ke zpracování počítačem ADT

Páskový počítač ADT (PDF) z 80. let postupně vystřídaly rackové skříně NEC SX4, na kterých ČHMÚ počítal modely ALADIN na přelomu století. NEC SX4 se mohl pochlubit výkonem 6 GFLOPS, takže by jej dnes pokořil kdejaký kapesní čipset. V prvním desetiletí stárnoucí mašinu vystřídal NEC SX6 s výkonem 64 GFLOPS, který předpovídal počasí v letech 2003-2009, no a do roku 2017 pak ČHMÚ používal ještě svižnější stroj NEC SX9 s teoretickým výkonem 3,2 TFLOPS.



NEC SX4 počítal modely Aladin v letech 1998-2003 a nabízel výkon 6 GFLOPS

Pomalu se dostáváme do současnosti, od května 2018 totiž potřebám vědců slouží aktuální NEC série LX (PDF), který disponuje konstrukčním výkonem zhruba 270 TFLOPS, a na sklonku loňského roku se začalo mluvit o nákupu ještě výkonnějšího nástupce za pár desítek milionů korun, který jej postupně doplní.



NEC SX6, SX9 a konečně současný NEC LX s výkonem 270 TFLOPS (Foto: ČHMÚ)

Superpočítače NEC jsou špičkové mašiny – 270 bilionů výpočtů za sekundu přece není úplně k zahození, avšak optikou TOP500, kde se hraje na petaflopsy, tedy biliardy, to jsou už ořezávátka nižší třídy.